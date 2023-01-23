https://ria.ru/20230123/usmanov-1846768193.html
Источник сообщил об уходе Усманова из бюро правления РСПП
Источник сообщил об уходе Усманова из бюро правления РСПП - РИА Новости, 23.01.2023
Источник сообщил об уходе Усманова из бюро правления РСПП
Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:23
2023-01-23T13:23
2023-01-23T13:23
экономика
алишер усманов
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил РИА Новости источник в союзе. "Соответствующее заявление Усманова у нас есть", - сообщил собеседник агентства. В нем, в частности, указывается, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности", добавил он.
https://ria.ru/20221227/sbu-1841671650.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алишер усманов, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Алишер Усманов, Российский союз промышленников и предпринимателей
Источник сообщил об уходе Усманова из бюро правления РСПП
Миллиардер Алишер Усманов покидает бюро правления РСПП в связи с выходом на пенсию
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил РИА Новости источник в союзе.
"Соответствующее заявление Усманова у нас есть", - сообщил собеседник агентства.
В нем, в частности, указывается, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности", добавил он.