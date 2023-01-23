https://ria.ru/20230123/usmanov-1846768193.html

Источник сообщил об уходе Усманова из бюро правления РСПП

Источник сообщил об уходе Усманова из бюро правления РСПП - РИА Новости, 23.01.2023

Источник сообщил об уходе Усманова из бюро правления РСПП

Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:23

2023-01-23T13:23

2023-01-23T13:23

экономика

алишер усманов

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил РИА Новости источник в союзе. "Соответствующее заявление Усманова у нас есть", - сообщил собеседник агентства. В нем, в частности, указывается, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности", добавил он.

https://ria.ru/20221227/sbu-1841671650.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алишер усманов, российский союз промышленников и предпринимателей