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РЭЦ: новые услуги для импортеров запущены на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 23.01.2023
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РЭЦ: новые услуги для импортеров запущены на платформе "Мой экспорт"
РЭЦ: новые услуги для импортеров запущены на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 23.01.2023
РЭЦ: новые услуги для импортеров запущены на платформе "Мой экспорт"
Платформа "Мой экспорт" запустила новые услуги для импортеров, добавив возможность проанализировать контракт, получить консультацию по логистике, а также... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:23
2023-01-23T14:23
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Платформа "Мой экспорт" запустила новые услуги для импортеров, добавив возможность проанализировать контракт, получить консультацию по логистике, а также организовать полный цикл перевозки, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ)."Теперь эти услуги российские предприниматели, которые занимаются импортом, могут заказать на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Он работает на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.По ее словам, возможность найти поставщика необходимых импортных комплектующих и оборудования для российских производителей появилась еще летом. Сейчас, по словам директора, были запущены еще три услуги, с помощью которых предприниматели могут решить базовые вопросы по логистике и правовой поддержке.Так, например, если предприниматель хочет минимизировать или полностью закрыть юридические риски по договору на импорт продукции, сырья, материалов, он может обратиться за услугой "Анализ внешнеторгового контракта". Эксперт оценит условия уже подписанного документа или сделки, которую только предполагается заключить, и даст свои рекомендации. Речь идет об ответственности сторон, порядке оплаты, защите прав собственности, соблюдении требований контролирующих органов РФ и многом другом.Предприниматели, которые только планируют ввозить товар из-за рубежа, могут воспользоваться услугой "Консультация от транспортных компаний". Эксперт рассчитает стоимость перевозки груза, проверит ограничение на ввоз той или иной продукции, проведет расчет транзитного времени, а также проконсультирует по документарному оформлению перевозки.После того, как импортер заключит внешнеторговый контракт, профессионал сможет помочь ему организовать полный цикл перевозки и экспедирования, а также сопутствующих услуг, таких как складское хранение, погрузочно-разгрузочные работы, сопровождение груза, оформление необходимых документов и так далее."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс и найти иностранного покупателя или поставщика, а также окажет помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 30 сервисов по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта. Каждая услуга оказывается по утвержденному стандарту.Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Платформа работает в режиме одного окна, а ее услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, технологии, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Технологии, Экономика
14:23 23.01.2023
 

РЭЦ: новые услуги для импортеров запущены на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Платформа "Мой экспорт" запустила новые услуги для импортеров, добавив возможность проанализировать контракт, получить консультацию по логистике, а также организовать полный цикл перевозки, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).
"Теперь эти услуги российские предприниматели, которые занимаются импортом, могут заказать на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Он работает на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.

"Российский экспортный центр в прошлом году получил мандат на поддержку импорта продукции, необходимой для производства товаров и реализации инвестиционных проектов. Мы расширили функционал "Профессионалов экспорта", и уже 4 услуги от проверенных экспертов в сфере ВЭД стали доступны для наших импортеров", - рассказала директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ Мария Котовская.

По ее словам, возможность найти поставщика необходимых импортных комплектующих и оборудования для российских производителей появилась еще летом. Сейчас, по словам директора, были запущены еще три услуги, с помощью которых предприниматели могут решить базовые вопросы по логистике и правовой поддержке.
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Так, например, если предприниматель хочет минимизировать или полностью закрыть юридические риски по договору на импорт продукции, сырья, материалов, он может обратиться за услугой "Анализ внешнеторгового контракта". Эксперт оценит условия уже подписанного документа или сделки, которую только предполагается заключить, и даст свои рекомендации. Речь идет об ответственности сторон, порядке оплаты, защите прав собственности, соблюдении требований контролирующих органов РФ и многом другом.
Предприниматели, которые только планируют ввозить товар из-за рубежа, могут воспользоваться услугой "Консультация от транспортных компаний". Эксперт рассчитает стоимость перевозки груза, проверит ограничение на ввоз той или иной продукции, проведет расчет транзитного времени, а также проконсультирует по документарному оформлению перевозки.
После того, как импортер заключит внешнеторговый контракт, профессионал сможет помочь ему организовать полный цикл перевозки и экспедирования, а также сопутствующих услуг, таких как складское хранение, погрузочно-разгрузочные работы, сопровождение груза, оформление необходимых документов и так далее.
"Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс и найти иностранного покупателя или поставщика, а также окажет помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 30 сервисов по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта. Каждая услуга оказывается по утвержденному стандарту.
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Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Платформа работает в режиме одного окна, а ее услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияТехнологииЭкономика
 
 
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