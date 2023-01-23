https://ria.ru/20230123/ukraina-1846865547.html
ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине
ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине
Европейский союз планирует провести 22 февраля в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил в понедельник глава делегации ЕС... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:00
2023-01-23T17:00
2023-01-23T17:00
специальная военная операция на украине
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СТАМБУЛ, 23 янв - РИА Новости. Европейский союз планирует провести 22 февраля в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил в понедельник глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут. На саммите планируется обсудить "геополитические и экономические последствия конфликта". Планируется также участие турецкого чиновника, но кто именно будет участвовать, Мейер-Ландрут не уточнил. "Таким образом мы выразим поддержку Украине", - отметил чиновник.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845717829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Турция, Евросоюз, Украина
ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине
Евросоюз 22 февраля проведет в Стамбуле саммит, где обсудит последствия кризиса на Украине