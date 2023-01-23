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ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине
ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине
Европейский союз планирует провести 22 февраля в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил в понедельник глава делегации ЕС... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:00
2023-01-23T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
турция
евросоюз
украина
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СТАМБУЛ, 23 янв - РИА Новости. Европейский союз планирует провести 22 февраля в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил в понедельник глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут. На саммите планируется обсудить "геополитические и экономические последствия конфликта". Планируется также участие турецкого чиновника, но кто именно будет участвовать, Мейер-Ландрут не уточнил. "Таким образом мы выразим поддержку Украине", - отметил чиновник.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845717829.html
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в мире, стамбул, турция, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Турция, Евросоюз, Украина
17:00 23.01.2023
 
ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине

Евросоюз 22 февраля проведет в Стамбуле саммит, где обсудит последствия кризиса на Украине

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 23 янв - РИА Новости. Европейский союз планирует провести 22 февраля в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил в понедельник глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут.
"Двадцать второго февраля в Стамбуле состоится саммит ... Приглашен также представитель украинского правительства", - цитирует чиновника агентство Anadolu.
На саммите планируется обсудить "геополитические и экономические последствия конфликта". Планируется также участие турецкого чиновника, но кто именно будет участвовать, Мейер-Ландрут не уточнил.
"Таким образом мы выразим поддержку Украине", - отметил чиновник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулТурцияЕвросоюзУкраина
 
 
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