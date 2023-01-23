https://ria.ru/20230123/ukraina-1846865547.html

ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине

ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине - РИА Новости, 23.01.2023

ЕС на саммите в Стамбуле 22 февраля обсудит кризис на Украине

Европейский союз планирует провести 22 февраля в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил в понедельник глава делегации ЕС... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:00

2023-01-23T17:00

2023-01-23T17:00

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СТАМБУЛ, 23 янв - РИА Новости. Европейский союз планирует провести 22 февраля в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил в понедельник глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут. На саммите планируется обсудить "геополитические и экономические последствия конфликта". Планируется также участие турецкого чиновника, но кто именно будет участвовать, Мейер-Ландрут не уточнил. "Таким образом мы выразим поддержку Украине", - отметил чиновник.

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845717829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, турция, евросоюз, украина