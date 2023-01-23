Рейтинг@Mail.ru
В США заговорили о надвигающейся на Украину катастрофе - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846840292.html
В США заговорили о надвигающейся на Украину катастрофе
В США заговорили о надвигающейся на Украину катастрофе - РИА Новости, 23.01.2023
В США заговорили о надвигающейся на Украину катастрофе
Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга, пишет Politico. "Европейские лидеры не стеснялись трубить о своих кредитах Украине в размере 18... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:01
2023-01-23T19:36
украина
киев
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга, пишет Politico. "Европейские лидеры не стеснялись трубить о своих кредитах Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году как об инструменте для "поддержания макрофинансовой стабильности страны". Однако по мере того как усиливается давление на ее экономику из-за продолжающегося конфликта, основы экономики — и многовековая история — рисуют гораздо менее оптимистичный портрет реального воздействия финансовой поддержки Европы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что экономически разоренной Украине нужны не кредиты, а долговая сделка. "Реальный шанс Киева на восстановление состоит в том, что сделка должна включать значительную реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов", — пишет автор. Кроме того, вскоре Украине придется запустить печатный станок для финансирования ежедневных коммунальных услуг. И, как часто любят напоминать Европе немцы и голландцы, это приведет к экономической катастрофе, считает журналист. "Украина уже отложила выплаты до 2024 года по своему долгу, удерживаемому международными инвесторами, на сумму до 20 миллиардов евро. И хотя около шести миллиардов евро, которые страна сэкономила благодаря этим действиям, важны, они меркнут по сравнению с ожидаемым дефицитом бюджета в размере примерно 40 миллиардов евро только в 2023 году", — резюмировалось в материале.Как сообщал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, госдолг страны на конец ноября превысил 107,46 миллиарда долларов США, его соотношение к ВВП составило 83,1 процента.
https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846689655.html
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846786981.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, европа, в мире
Украина, Киев, Европа, В мире
16:01 23.01.2023 (обновлено: 19:36 23.01.2023)
 
В США заговорили о надвигающейся на Украину катастрофе

Politico: европейские кредиты Украине могут привести к экономической катастрофе страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга, пишет Politico.

"Европейские лидеры не стеснялись трубить о своих кредитах Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году как об инструменте для "поддержания макрофинансовой стабильности страны". Однако по мере того как усиливается давление на ее экономику из-за продолжающегося конфликта, основы экономики — и многовековая история — рисуют гораздо менее оптимистичный портрет реального воздействия финансовой поддержки Европы", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 08:50
Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети
В статье отмечается, что экономически разоренной Украине нужны не кредиты, а долговая сделка.

"Реальный шанс Киева на восстановление состоит в том, что сделка должна включать значительную реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов", — пишет автор.

Кроме того, вскоре Украине придется запустить печатный станок для финансирования ежедневных коммунальных услуг. И, как часто любят напоминать Европе немцы и голландцы, это приведет к экономической катастрофе, считает журналист.

"Украина уже отложила выплаты до 2024 года по своему долгу, удерживаемому международными инвесторами, на сумму до 20 миллиардов евро. И хотя около шести миллиардов евро, которые страна сэкономила благодаря этим действиям, важны, они меркнут по сравнению с ожидаемым дефицитом бюджета в размере примерно 40 миллиардов евро только в 2023 году", — резюмировалось в материале.
Как сообщал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, госдолг страны на конец ноября превысил 107,46 миллиарда долларов США, его соотношение к ВВП составило 83,1 процента.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 14:19
МИД Италии назвал условие, при котором Киев подтолкнут к диалогу с Москвой
 
УкраинаКиевЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала