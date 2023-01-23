16:01 23.01.2023 (обновлено: 19:36 23.01.2023)
В США заговорили о надвигающейся на Украину катастрофе
Politico: европейские кредиты Украине могут привести к экономической катастрофе страны
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга, пишет Politico.
"Европейские лидеры не стеснялись трубить о своих кредитах Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году как об инструменте для "поддержания макрофинансовой стабильности страны". Однако по мере того как усиливается давление на ее экономику из-за продолжающегося конфликта, основы экономики — и многовековая история — рисуют гораздо менее оптимистичный портрет реального воздействия финансовой поддержки Европы", — говорится в публикации.
"Европейские лидеры не стеснялись трубить о своих кредитах Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году как об инструменте для "поддержания макрофинансовой стабильности страны". Однако по мере того как усиливается давление на ее экономику из-за продолжающегося конфликта, основы экономики — и многовековая история — рисуют гораздо менее оптимистичный портрет реального воздействия финансовой поддержки Европы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что экономически разоренной Украине нужны не кредиты, а долговая сделка.
"Реальный шанс Киева на восстановление состоит в том, что сделка должна включать значительную реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов", — пишет автор.
Кроме того, вскоре Украине придется запустить печатный станок для финансирования ежедневных коммунальных услуг. И, как часто любят напоминать Европе немцы и голландцы, это приведет к экономической катастрофе, считает журналист.
"Украина уже отложила выплаты до 2024 года по своему долгу, удерживаемому международными инвесторами, на сумму до 20 миллиардов евро. И хотя около шести миллиардов евро, которые страна сэкономила благодаря этим действиям, важны, они меркнут по сравнению с ожидаемым дефицитом бюджета в размере примерно 40 миллиардов евро только в 2023 году", — резюмировалось в материале.
"Реальный шанс Киева на восстановление состоит в том, что сделка должна включать значительную реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов", — пишет автор.
Кроме того, вскоре Украине придется запустить печатный станок для финансирования ежедневных коммунальных услуг. И, как часто любят напоминать Европе немцы и голландцы, это приведет к экономической катастрофе, считает журналист.
"Украина уже отложила выплаты до 2024 года по своему долгу, удерживаемому международными инвесторами, на сумму до 20 миллиардов евро. И хотя около шести миллиардов евро, которые страна сэкономила благодаря этим действиям, важны, они меркнут по сравнению с ожидаемым дефицитом бюджета в размере примерно 40 миллиардов евро только в 2023 году", — резюмировалось в материале.
Как сообщал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, госдолг страны на конец ноября превысил 107,46 миллиарда долларов США, его соотношение к ВВП составило 83,1 процента.