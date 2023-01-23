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Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846791963.html
Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником
Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником - РИА Новости, 23.01.2023
Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником
Украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:31
2023-01-23T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Запад "отказался отвечать на аргументы", которые изложены были президентом РФ Владимиром Путиным в обоснование специальной военной операции, "просто вырвав из всей истории только 24 февраля и все, что было потом". "Как этот кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве со стороны Запада, никто об этом не вспоминает. История отменена", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
14:31 23.01.2023
 
Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником

Лавров заявил, что украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Запад "отказался отвечать на аргументы", которые изложены были президентом РФ Владимиром Путиным в обоснование специальной военной операции, "просто вырвав из всей истории только 24 февраля и все, что было потом".
"Как этот кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве со стороны Запада, никто об этом не вспоминает. История отменена", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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