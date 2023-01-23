https://ria.ru/20230123/ukraina-1846791963.html

Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником

Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником - РИА Новости, 23.01.2023

Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником

Украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:31

2023-01-23T14:31

2023-01-23T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Запад "отказался отвечать на аргументы", которые изложены были президентом РФ Владимиром Путиным в обоснование специальной военной операции, "просто вырвав из всей истории только 24 февраля и все, что было потом". "Как этот кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве со стороны Запада, никто об этом не вспоминает. История отменена", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр