https://ria.ru/20230123/ukraina-1846791963.html
Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником
Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником - РИА Новости, 23.01.2023
Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником
Украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:31
2023-01-23T14:31
2023-01-23T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Запад "отказался отвечать на аргументы", которые изложены были президентом РФ Владимиром Путиным в обоснование специальной военной операции, "просто вырвав из всей истории только 24 февраля и все, что было потом". "Как этот кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве со стороны Запада, никто об этом не вспоминает. История отменена", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров сравнил кризис на Украине с гнойником
Лавров заявил, что украинский кризис вызревал как гнойник при прямом потакании Запада