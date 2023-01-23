https://ria.ru/20230123/ukraina-1846786981.html
МИД Италии назвал условие, при котором Киев подтолкнут к диалогу с Москвой
МИД Италии назвал условие, при котором Киев подтолкнут к диалогу с Москвой - РИА Новости, 23.01.2023
МИД Италии назвал условие, при котором Киев подтолкнут к диалогу с Москвой
Евросоюз подтолкнет Киев к мирным переговорам с Москвой, если Россия прекратит наносить удары по критической инфраструктуре, заявил глава МИД Италии Антонио... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:19
2023-01-23T14:19
2023-01-23T14:55
в мире
антонио таяни
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мид италии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Евросоюз подтолкнет Киев к мирным переговорам с Москвой, если Россия прекратит наносить удары по критической инфраструктуре, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero. "Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия", — уточнил он. Кроме того, министр пообещал выполнить все обещания по поддержке Украины. Россия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846689655.html
https://ria.ru/20221202/udary-1835905956.html
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в мире, антонио таяни, россия, украина, мид италии, киев
В мире, Антонио Таяни, Россия, Украина, МИД Италии, Киев
14:19 23.01.2023 (обновлено: 14:55 23.01.2023)
МИД Италии назвал условие, при котором Киев подтолкнут к диалогу с Москвой
МИД Италии: ЕС призовет Украину к диалогу с Россией, если Москва прекратит удары
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Евросоюз подтолкнет Киев к мирным переговорам с Москвой, если Россия прекратит наносить удары по критической инфраструктуре, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero
.
"Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия", — уточнил он.
Кроме того, министр пообещал выполнить все обещания по поддержке Украины.
"Мы выполняем взятые на себя обязательства. Мы работаем над некоторыми техническими проблемами по ракетным системам, очевидно, нам понадобится зеленый свет от парламента", — резюмировал Таяни.
Россия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.