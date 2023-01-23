https://ria.ru/20230123/ukraina-1846786981.html

МИД Италии назвал условие, при котором Киев подтолкнут к диалогу с Москвой

МИД Италии назвал условие, при котором Киев подтолкнут к диалогу с Москвой - РИА Новости, 23.01.2023

МИД Италии назвал условие, при котором Киев подтолкнут к диалогу с Москвой

Евросоюз подтолкнет Киев к мирным переговорам с Москвой, если Россия прекратит наносить удары по критической инфраструктуре, заявил глава МИД Италии Антонио... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:19

2023-01-23T14:19

2023-01-23T14:55

в мире

антонио таяни

россия

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мид италии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Евросоюз подтолкнет Киев к мирным переговорам с Москвой, если Россия прекратит наносить удары по критической инфраструктуре, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero. "Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия", — уточнил он. Кроме того, министр пообещал выполнить все обещания по поддержке Украины. Россия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846689655.html

https://ria.ru/20221202/udary-1835905956.html

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в мире, антонио таяни, россия, украина, мид италии, киев