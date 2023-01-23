13:03 23.01.2023 (обновлено: 13:34 23.01.2023)
Глава МИД Латвии обрушился на Германию из-за решения по Украине
Глава МИД Латвии Ринкевич раскритиковал Германию за нежелание предоставлять танки Украине
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал Германию за нерешительность в поставках танков на Украину.
"На данный момент нет никаких веских аргументов, чтобы не предоставлять Киеву боевые танки и системы ПВО", — сказал он на встрече глав МИД стран Евросоюза.
Ринкевич добавил, что Запад должен предоставлять ВСУ все, что потребуется, "любыми возможными средствами, поскольку несколько следующих недель могут стать решающими".
На прошлой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков Leopard 2. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.
Как писали немецкие СМИ, в разговоре с президентом США Джо Байденом Шольц дал понять, что Германия выделит Украине танки, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.