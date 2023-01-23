https://ria.ru/20230123/ukraina-1846752949.html

В Кремле рассказали, кто будет расплачиваться за поставки вооружений Киеву

В Кремле рассказали, кто будет расплачиваться за поставки вооружений Киеву - РИА Новости, 23.01.2023

В Кремле рассказали, кто будет расплачиваться за поставки вооружений Киеву

Расплачиваться за псевдоподдержку в виде поставок западного вооружения предстоит украинскому народу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:39

2023-01-23T12:39

2023-01-23T13:01

специальная военная операция на украине

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Расплачиваться за псевдоподдержку в виде поставок западного вооружения предстоит украинскому народу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что отвечать за действия Запада придется народу Украины."Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу", - заключил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, дмитрий песков