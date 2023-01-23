12:39 23.01.2023 (обновлено: 13:01 23.01.2023)
В Кремле рассказали, кто будет расплачиваться за поставки вооружений Киеву
Песков: украинский народ будет расплачиваться за поставки западных вооружений Киеву
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из американского самолета
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из американского самолета . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Расплачиваться за псевдоподдержку в виде поставок западного вооружения предстоит украинскому народу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении технологического уровня Украины, все так или иначе за это несут ответственность", - сказал Песков.
Он отметил, что отвечать за действия Запада придется народу Украины.
"Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу", - заключил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.