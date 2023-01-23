https://ria.ru/20230123/ukraina-1846751308.html

В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине

В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине - РИА Новости, 23.01.2023

В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине

Нервозность членов военного альянса НАТО растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:34

2023-01-23T12:34

2023-01-23T12:48

специальная военная операция на украине

украина

нато

дмитрий песков

в мире

германия

польша

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нервозность членов военного альянса НАТО растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вся вот эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас, и обмен заявлениями между европейскими столицами, в том числе Варшава уже угрожает международной изоляцией Берлину, и так далее, все это, конечно, тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса (НАТО) повышается постоянно, растет" - сказал Песков, комментируя дискуссии НАТО по поставкам танков Украине.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

украина

германия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, нато, дмитрий песков, в мире, германия, польша