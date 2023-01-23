https://ria.ru/20230123/ukraina-1846751308.html
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Нервозность членов военного альянса НАТО растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:34
2023-01-23T12:34
2023-01-23T12:48
специальная военная операция на украине
украина
нато
дмитрий песков
в мире
германия
польша
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нервозность членов военного альянса НАТО растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вся вот эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас, и обмен заявлениями между европейскими столицами, в том числе Варшава уже угрожает международной изоляцией Берлину, и так далее, все это, конечно, тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса (НАТО) повышается постоянно, растет" - сказал Песков, комментируя дискуссии НАТО по поставкам танков Украине.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html
украина
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польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, В мире, Германия, Польша
12:34 23.01.2023 (обновлено: 12:48 23.01.2023)
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: обсуждение поставок танков Киеву показало рост нервозности среди членов НАТО