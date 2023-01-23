https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745992.html

МИД Австрии утверждает, что страна не поставляет Украине летальное оружие

МИД Австрии утверждает, что страна не поставляет Украине летальное оружие - РИА Новости, 23.01.2023

МИД Австрии утверждает, что страна не поставляет Украине летальное оружие

Австрия не участвует в поставках летальных вооружений на Украину, заявил журналистам в Брюсселе глава австрийского МИД Александер Шалленберг. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:15

2023-01-23T12:15

2023-01-23T12:39

специальная военная операция на украине

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австрия

александер шалленберг

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. Австрия не участвует в поставках летальных вооружений на Украину, заявил журналистам в Брюсселе глава австрийского МИД Александер Шалленберг.Министр уточнил, что Австрия не участвует в "поставках летального вооружения", эту политику Вена "разделяет вместе с другими нейтральными государствами ЕС". Шалленберг добавил, что в Австрии "очень внимательно следят за дебатами" между Германией и Францией о поставках тяжелого вооружения Киеву. Он назвал "интересными движениями" заявления, сделанные ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время встречи в Елисейском дворце.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

украина

австрия

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Кирилл Волков

в мире, украина, австрия, александер шалленберг, ситуация в днр и лнр