https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745992.html
МИД Австрии утверждает, что страна не поставляет Украине летальное оружие
МИД Австрии утверждает, что страна не поставляет Украине летальное оружие - РИА Новости, 23.01.2023
МИД Австрии утверждает, что страна не поставляет Украине летальное оружие
Австрия не участвует в поставках летальных вооружений на Украину, заявил журналистам в Брюсселе глава австрийского МИД Александер Шалленберг. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:15
2023-01-23T12:15
2023-01-23T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
австрия
александер шалленберг
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. Австрия не участвует в поставках летальных вооружений на Украину, заявил журналистам в Брюсселе глава австрийского МИД Александер Шалленберг.Министр уточнил, что Австрия не участвует в "поставках летального вооружения", эту политику Вена "разделяет вместе с другими нейтральными государствами ЕС". Шалленберг добавил, что в Австрии "очень внимательно следят за дебатами" между Германией и Францией о поставках тяжелого вооружения Киеву. Он назвал "интересными движениями" заявления, сделанные ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время встречи в Елисейском дворце.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австрия, Александер Шалленберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:15 23.01.2023 (обновлено: 12:39 23.01.2023)
МИД Австрии утверждает, что страна не поставляет Украине летальное оружие
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что страна не поставляет Украине летальное оружие