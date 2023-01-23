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Эстония отдаст Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы - РИА Новости, 23.01.2023
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https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745143.html
Эстония отдаст Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы
Эстония отдаст Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы - РИА Новости, 23.01.2023
Эстония отдаст Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы
Эстония отдаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, заявил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:13
2023-01-23T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
нато
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Эстония отдаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, заявил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. "Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине", - заявил Кууск. Его слова приводятся на странице посольства в соцсети. В сообщении также говорится, что правительство Эстонии утвердило крупнейший на данный момент пакет военной помощи Украины, совокупная стоимость которого составляет 113 миллионов евро. В новый пакет военной помощи Эстонии Украине вошли десятки гаубиц FH-70 калибром 155 миллиметров и 122-миллиметровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений. Ранее Эстония поставила Украине противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи. Во взаимодействии с Германией Таллин передал Украине два полевых госпиталя и медикаменты на 15 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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в мире, украина, эстония, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, НАТО
12:13 23.01.2023 (обновлено: 12:31 23.01.2023)
 
Эстония отдаст Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы

Посол в Киеве Кууск: Эстония отдаст Украине свои 155-миллиметровые гаубицы и снаряды к ним

© Фото : Esimene JalaväebrigaadГаубица FH 70. Архивное фото
Гаубица FH 70. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Esimene Jalaväebrigaad
Гаубица FH 70. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Эстония отдаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, заявил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск.
"Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине", - заявил Кууск. Его слова приводятся на странице посольства в соцсети.
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В сообщении также говорится, что правительство Эстонии утвердило крупнейший на данный момент пакет военной помощи Украины, совокупная стоимость которого составляет 113 миллионов евро.
В новый пакет военной помощи Эстонии Украине вошли десятки гаубиц FH-70 калибром 155 миллиметров и 122-миллиметровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений.
Ранее Эстония поставила Украине противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи. Во взаимодействии с Германией Таллин передал Украине два полевых госпиталя и медикаменты на 15 миллионов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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