https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745143.html

Эстония отдаст Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы

Эстония отдаст Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы - РИА Новости, 23.01.2023

Эстония отдаст Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы

Эстония отдаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, заявил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:13

2023-01-23T12:13

2023-01-23T12:31

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Эстония отдаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, заявил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. "Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине", - заявил Кууск. Его слова приводятся на странице посольства в соцсети. В сообщении также говорится, что правительство Эстонии утвердило крупнейший на данный момент пакет военной помощи Украины, совокупная стоимость которого составляет 113 миллионов евро. В новый пакет военной помощи Эстонии Украине вошли десятки гаубиц FH-70 калибром 155 миллиметров и 122-миллиметровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений. Ранее Эстония поставила Украине противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи. Во взаимодействии с Германией Таллин передал Украине два полевых госпиталя и медикаменты на 15 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, эстония, нато