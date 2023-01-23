https://ria.ru/20230123/ukraina-1846739781.html

Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве

Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве - РИА Новости, 23.01.2023

Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве

Увольнения и перестановки вскоре могут произойти в кабмине Украины, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:59

2023-01-23T11:59

2023-01-23T13:13

украина

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Увольнения и перестановки вскоре могут произойти в кабмине Украины, пишет издание "Украинская правда". "Вскоре в кабинете министров возможны увольнения и перестановки", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении Зеленского и украинском парламенте. Отмечается, что первый кандидат на увольнение – министр энергетики Герман Галущенко. Продолжат ли работу министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, остается под вопросом. "В команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить. Депутаты ВР (Верховной рады - ред.), со своей стороны, хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов", - пишет издание.

https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире