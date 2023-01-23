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Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве - РИА Новости, 23.01.2023
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Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве
Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве
Увольнения и перестановки вскоре могут произойти в кабмине Украины, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:59
2023-01-23T13:13
украина
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Увольнения и перестановки вскоре могут произойти в кабмине Украины, пишет издание "Украинская правда". "Вскоре в кабинете министров возможны увольнения и перестановки", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении Зеленского и украинском парламенте. Отмечается, что первый кандидат на увольнение – министр энергетики Герман Галущенко. Продолжат ли работу министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, остается под вопросом. "В команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить. Депутаты ВР (Верховной рады - ред.), со своей стороны, хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов", - пишет издание.
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украина, в мире
Украина, В мире
11:59 23.01.2023 (обновлено: 13:13 23.01.2023)
 
Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве

"Украинская правда" заявила о готовящихся кадровых перестановках в правительстве страны

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Увольнения и перестановки вскоре могут произойти в кабмине Украины, пишет издание "Украинская правда".
"Вскоре в кабинете министров возможны увольнения и перестановки", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении Зеленского и украинском парламенте. Отмечается, что первый кандидат на увольнение – министр энергетики Герман Галущенко. Продолжат ли работу министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, остается под вопросом.
"В команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить. Депутаты ВР (Верховной рады - ред.), со своей стороны, хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов", - пишет издание.
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