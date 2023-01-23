11:59 23.01.2023 (обновлено: 13:13 23.01.2023)
Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве
"Украинская правда" заявила о готовящихся кадровых перестановках в правительстве страны
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Увольнения и перестановки вскоре могут произойти в кабмине Украины, пишет издание "Украинская правда".
"Вскоре в кабинете министров возможны увольнения и перестановки", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении Зеленского и украинском парламенте. Отмечается, что первый кандидат на увольнение – министр энергетики Герман Галущенко. Продолжат ли работу министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, остается под вопросом.
"В команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить. Депутаты ВР (Верховной рады - ред.), со своей стороны, хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов", - пишет издание.
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