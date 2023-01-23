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В ООН назвали задержку российских удобрений в портах Европы плохим фактором - РИА Новости, 23.01.2023
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В ООН назвали задержку российских удобрений в портах Европы плохим фактором
В ООН назвали задержку российских удобрений в портах Европы плохим фактором - РИА Новости, 23.01.2023
В ООН назвали задержку российских удобрений в портах Европы плохим фактором
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал "очень плохим" фактом задержку удобрений РФ в портах Европы, есть ряд проблем. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:11
2023-01-23T21:12
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ООН, 23 янв – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал "очень плохим" фактом задержку удобрений РФ в портах Европы, есть ряд проблем. Он указал, что помимо единственного корабля, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой и отправившегося с грузом для Малави, "больше кораблей не было, что очень плохо". "Потому что аммиак, который мог бы двигаться, находится в ряде европейских портов. Будет преуменьшением сказать, что проблема, которую мы пытаемся решить, является сложной", - сказал Дюжаррик. "Это похоже на кубик Рубика. Задействован ряд игроков – будь это ЕС, многосторонние банки, компании, доставщики, страховые компании", - добавил он.
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цены на нефть, стефан дюжаррик, россия, европа, малави, оон, евросоюз
Цены на нефть, Стефан Дюжаррик, Россия, Европа, Малави, ООН, Евросоюз
21:11 23.01.2023 (обновлено: 21:12 23.01.2023)
 
В ООН назвали задержку российских удобрений в портах Европы плохим фактором

Дюжаррик назвал задержку российских удобрений в портах Европы очень плохим фактором

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ООН, 23 янв – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал "очень плохим" фактом задержку удобрений РФ в портах Европы, есть ряд проблем.
Он указал, что помимо единственного корабля, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой и отправившегося с грузом для Малави, "больше кораблей не было, что очень плохо". "Потому что аммиак, который мог бы двигаться, находится в ряде европейских портов. Будет преуменьшением сказать, что проблема, которую мы пытаемся решить, является сложной", - сказал Дюжаррик.
"Это похоже на кубик Рубика. Задействован ряд игроков – будь это ЕС, многосторонние банки, компании, доставщики, страховые компании", - добавил он.
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Цены на нефтьСтефан ДюжаррикРоссияЕвропаМалавиООНЕвросоюз
 
 
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