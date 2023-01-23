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Глава МИД ЮАР прокомментировала совместные военно-морские учения - РИА Новости, 23.01.2023
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Глава МИД ЮАР прокомментировала совместные военно-морские учения
Глава МИД ЮАР прокомментировала совместные военно-морские учения - РИА Новости, 23.01.2023
Глава МИД ЮАР прокомментировала совместные военно-морские учения
Военно-морские учения с дружественными странами - нормальная практика, в этом вопросе не может быть давления со стороны третьих стран, заявила глава МИД ЮАР... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:00
2023-01-23T16:47
сергей лавров
претория
россия
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Военно-морские учения с дружественными странами - нормальная практика, в этом вопросе не может быть давления со стороны третьих стран, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, комментируя реакцию на совместные учения РФ, ЮАР и КНР в феврале. Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести вторые по счету совместные военно-морские учения с 17 по 27 февраля в акватории на юге Африки. Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года. Со стороны ЮАР в них примут участие более 350 военнослужащих. При этом глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявляла, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией. "Все страны, которые проводят военные учения, имеют право со своими партнерами просто в рамках отношений между странами, и, может быть, необходимо составить список тех военных учений, которые проходили в последнее время, и одним из этих учений являются учения между Россией, Китаем и ЮАР. Таким образом происходят все военные учения между странами, и это просто в рамках развития отношений между странами, и каждая страна имеет право участвовать в этих учениях, которые она выберет", - сказала глава МИД ЮАР в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Она добавила, что несколько месяцев назад было указано, что ЮАР пытались навязать двойные стандарты в международной политике, заявляя, что они не могут принять учения как развивающаяся страна Африки. Глава МИД ЮАР назвала это "нарушением прав". Ранее Пандор заявила РИА Новости, что Претория хочет поднять уровень военной подготовки для защиты страны, принимая участие в совместных учениях с Россией.
https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846773126.html
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сергей лавров, претория, россия, в мире
Сергей Лавров, Претория, Россия, В мире
14:00 23.01.2023 (обновлено: 16:47 23.01.2023)
 
Глава МИД ЮАР прокомментировала совместные военно-морские учения

Глава МИД ЮАР назвала военно-морские учения с дружественными странами нормальной практикой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи в Претории. 23 января 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи в Претории. 23 января 2023 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи в Претории. 23 января 2023
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Военно-морские учения с дружественными странами - нормальная практика, в этом вопросе не может быть давления со стороны третьих стран, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, комментируя реакцию на совместные учения РФ, ЮАР и КНР в феврале.
Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести вторые по счету совместные военно-морские учения с 17 по 27 февраля в акватории на юге Африки. Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года. Со стороны ЮАР в них примут участие более 350 военнослужащих.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР
При этом глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявляла, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией.
"Все страны, которые проводят военные учения, имеют право со своими партнерами просто в рамках отношений между странами, и, может быть, необходимо составить список тех военных учений, которые проходили в последнее время, и одним из этих учений являются учения между Россией, Китаем и ЮАР. Таким образом происходят все военные учения между странами, и это просто в рамках развития отношений между странами, и каждая страна имеет право участвовать в этих учениях, которые она выберет", - сказала глава МИД ЮАР в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Она добавила, что несколько месяцев назад было указано, что ЮАР пытались навязать двойные стандарты в международной политике, заявляя, что они не могут принять учения как развивающаяся страна Африки. Глава МИД ЮАР назвала это "нарушением прав".
Ранее Пандор заявила РИА Новости, что Претория хочет поднять уровень военной подготовки для защиты страны, принимая участие в совместных учениях с Россией.
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