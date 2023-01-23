В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО
Турция после сожжения Корана в Стокгольме предупредила Швецию о вето на членство в НАТО
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в рамках акции в Стокгольме заявил, что если Швеция будет действовать так и дальше, то позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО "будет четкой".
Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
"Если дело пойдет таким образом, наше отношение будет очень четким и ясным", - приводит слова Акара телеканал A Haber.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.