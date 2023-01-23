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В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
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В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО
В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в рамках акции в Стокгольме заявил, что если Швеция будет действовать так и... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:37
2023-01-23T16:37
в мире
турция
швеция
стокгольм (город)
хулуси акар
нато
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в рамках акции в Стокгольме заявил, что если Швеция будет действовать так и дальше, то позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО "будет четкой". Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. "Если дело пойдет таким образом, наше отношение будет очень четким и ясным", - приводит слова Акара телеканал A Haber. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии. В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
https://ria.ru/20230123/indoneziya-1846776368.html
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в мире, турция, швеция, стокгольм (город), хулуси акар, нато
В мире, Турция, Швеция, Стокгольм (город), Хулуси Акар, НАТО
16:37 23.01.2023
 
В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО

Турция после сожжения Корана в Стокгольме предупредила Швецию о вето на членство в НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в рамках акции в Стокгольме заявил, что если Швеция будет действовать так и дальше, то позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО "будет четкой".
Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
Сотрудник полиции в Индонезии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 13:52
В Индонезии потребовали вызвать в МИД посла Швеции из-за сожжения Корана
"Если дело пойдет таким образом, наше отношение будет очень четким и ясным", - приводит слова Акара телеканал A Haber.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 14:15
Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО
 
В миреТурцияШвецияСтокгольм (город)Хулуси АкарНАТО
 
 
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