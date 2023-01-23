https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846856093.html

В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО

В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023

В Минобороны Турции предупредили Швецию о вето на членство в НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в рамках акции в Стокгольме заявил, что если Швеция будет действовать так и... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:37

2023-01-23T16:37

2023-01-23T16:37

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хулуси акар

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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в рамках акции в Стокгольме заявил, что если Швеция будет действовать так и дальше, то позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО "будет четкой". Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. "Если дело пойдет таким образом, наше отношение будет очень четким и ясным", - приводит слова Акара телеканал A Haber. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии. В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.

https://ria.ru/20230123/indoneziya-1846776368.html

https://ria.ru/20230123/nato-1846784847.html

турция

швеция

стокгольм (город)

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, швеция, стокгольм (город), хулуси акар, нато