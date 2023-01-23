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МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами
МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами - РИА Новости, 23.01.2023
МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами
Минэкономразвития РФ разработало новые программы для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:30
2023-01-23T11:30
2023-01-23T11:30
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
новости - туризм
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ разработало новые программы для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Министерство экономического развития в минувшем году получило полномочия Ростуризма, который будет окончательно упразднен до 15 марта 2023 года. "Новые программы коснутся также международного блока для выстраивания контактов с дружественными нам странами, чтобы повышать взаимный туристский поток", - отметил Чернышенко, рассказывая о работе Минэкономразвития в ходе совещания, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, михаил мишустин, новости - туризм
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Новости - Туризм
МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами
Чернышенко: МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами