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МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
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МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами
МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами - РИА Новости, 23.01.2023
МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами
Минэкономразвития РФ разработало новые программы для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:30
2023-01-23T11:30
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
новости - туризм
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ разработало новые программы для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Министерство экономического развития в минувшем году получило полномочия Ростуризма, который будет окончательно упразднен до 15 марта 2023 года. "Новые программы коснутся также международного блока для выстраивания контактов с дружественными нам странами, чтобы повышать взаимный туристский поток", - отметил Чернышенко, рассказывая о работе Минэкономразвития в ходе совещания, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, михаил мишустин, новости - туризм
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Новости - Туризм
11:30 23.01.2023
 
МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами

Чернышенко: МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами

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Китайские студенты на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ разработало новые программы для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Министерство экономического развития в минувшем году получило полномочия Ростуризма, который будет окончательно упразднен до 15 марта 2023 года.
"Новые программы коснутся также международного блока для выстраивания контактов с дружественными нам странами, чтобы повышать взаимный туристский поток", - отметил Чернышенко, рассказывая о работе Минэкономразвития в ходе совещания, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ТуризмРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинНовости - Туризм
 
 
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