https://ria.ru/20230123/turpotok-1846729542.html

МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами

МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами - РИА Новости, 23.01.2023

МЭР разработало программы для повышения турпотока с дружественными странами

Минэкономразвития РФ разработало новые программы для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:30

2023-01-23T11:30

2023-01-23T11:30

туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

новости - туризм

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ разработало новые программы для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Министерство экономического развития в минувшем году получило полномочия Ростуризма, который будет окончательно упразднен до 15 марта 2023 года. "Новые программы коснутся также международного блока для выстраивания контактов с дружественными нам странами, чтобы повышать взаимный туристский поток", - отметил Чернышенко, рассказывая о работе Минэкономразвития в ходе совещания, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, михаил мишустин, новости - туризм