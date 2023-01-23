https://ria.ru/20230123/turbiznes-1846734976.html

В России подготовили новую программу кредитования турбизнеса

В России подготовили новую программу кредитования турбизнеса - РИА Новости, 23.01.2023

В России подготовили новую программу кредитования турбизнеса

Минэкономразвития подготовило для турбизнеса новую программу кредитования - со ставкой 5% на срок до пяти лет и с возможностью оформлять займы до 50 миллионов... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:43

2023-01-23T11:43

2023-01-23T11:43

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэкономразвития подготовило для турбизнеса новую программу кредитования - со ставкой 5% на срок до пяти лет и с возможностью оформлять займы до 50 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Например, подготовлен специальный финансовый продукт – со сроком кредита до пяти лет, с максимальной суммой займа до 50 миллионов и ставкой 5% для турбизнеса", - сказал он, рассказывая о работе Минэкономразвития, в ходе совещания, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230123/turpotok-1846729542.html

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)