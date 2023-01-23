https://ria.ru/20230123/turbiznes-1846734976.html
В России подготовили новую программу кредитования турбизнеса
В России подготовили новую программу кредитования турбизнеса - РИА Новости, 23.01.2023
В России подготовили новую программу кредитования турбизнеса
Минэкономразвития подготовило для турбизнеса новую программу кредитования - со ставкой 5% на срок до пяти лет и с возможностью оформлять займы до 50 миллионов... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:43
2023-01-23T11:43
2023-01-23T11:43
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэкономразвития подготовило для турбизнеса новую программу кредитования - со ставкой 5% на срок до пяти лет и с возможностью оформлять займы до 50 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Например, подготовлен специальный финансовый продукт – со сроком кредита до пяти лет, с максимальной суммой займа до 50 миллионов и ставкой 5% для турбизнеса", - сказал он, рассказывая о работе Минэкономразвития, в ходе совещания, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230123/turpotok-1846729542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России подготовили новую программу кредитования турбизнеса
Чернышенко: МЭР подготовило программу кредитования турбизнеса со ставкой пять процентов