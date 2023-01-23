https://ria.ru/20230123/tsik-1846864127.html

ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях

ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 23.01.2023

ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях

Центральная избирательная комиссия России объявила о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избиркомов Запорожской и Херсонской областей, об РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:55

2023-01-23T16:55

2023-01-23T17:12

политика

херсонская область

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цик рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России объявила о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избиркомов Запорожской и Херсонской областей, об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК РФ."Начался прием предложений по кандидатурам в первые составы избирательной комиссии Запорожской области; избирательной комиссии Херсонской области", - говорится в сообщении.Прием предложений продолжится до 21 февраля 2023 года, уточнил Центризбирком."Кандидатуру могут предложить политические партии и иные общественные объединения, а также Центризбирком", - также пояснил ЦИК.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу. Выборы высших должностных лиц Запорожской и Херсонской областей также запланированы в этот день, их порядок будет определен позже.

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Екатерина Зайцева

политика, херсонская область , запорожская область, цик рф