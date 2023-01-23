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ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 23.01.2023
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ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях
ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 23.01.2023
ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях
Центральная избирательная комиссия России объявила о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избиркомов Запорожской и Херсонской областей, об РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:55
2023-01-23T17:12
политика
херсонская область
запорожская область
цик рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России объявила о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избиркомов Запорожской и Херсонской областей, об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК РФ."Начался прием предложений по кандидатурам в первые составы избирательной комиссии Запорожской области; избирательной комиссии Херсонской области", - говорится в сообщении.Прием предложений продолжится до 21 февраля 2023 года, уточнил Центризбирком."Кандидатуру могут предложить политические партии и иные общественные объединения, а также Центризбирком", - также пояснил ЦИК.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу. Выборы высших должностных лиц Запорожской и Херсонской областей также запланированы в этот день, их порядок будет определен позже.
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политика, херсонская область , запорожская область, цик рф
Политика, Херсонская область , Запорожская область, ЦИК РФ
16:55 23.01.2023 (обновлено: 17:12 23.01.2023)
 
ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях

ЦИК начал сбор предложений по кандидатурам в избиркомы Запорожской и Херсонской областей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости
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Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России объявила о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избиркомов Запорожской и Херсонской областей, об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК РФ.
"Начался прием предложений по кандидатурам в первые составы избирательной комиссии Запорожской области; избирательной комиссии Херсонской области", - говорится в сообщении.
Прием предложений продолжится до 21 февраля 2023 года, уточнил Центризбирком.
"Кандидатуру могут предложить политические партии и иные общественные объединения, а также Центризбирком", - также пояснил ЦИК.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу. Выборы высших должностных лиц Запорожской и Херсонской областей также запланированы в этот день, их порядок будет определен позже.
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