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ЦИК РФ и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве
ЦИК РФ и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.01.2023
ЦИК РФ и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня студента на панельной дискуссии "Молодежь и выборы" в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центральной избирательной... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:43
2023-01-23T14:43
2023-01-23T14:43
общество
элла памфилова
павел красноруцкий
цик рф
российский союз молодежи
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В преддверии Дня студента на панельной дискуссии "Молодежь и выборы" в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Российским союзом молодежи (РСМ).Документ должен помочь ЦИК и РСМ повысить правовую культуру молодых избирателей.Сейчас, как заявил председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий, одна из основных целей – приучить студентов к электронному голосованию и доверию к этой системе.Также дискуссию посетили председатели студенческих советов, руководители студенческих избирательных комиссий, студенческие общественные наблюдатели. В ходе встречи многие из них получили благодарственные письма.Подписание соглашения прошло в медиапространстве общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи".
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общество, элла памфилова, павел красноруцкий, цик рф, российский союз молодежи
Общество, Элла Памфилова, Павел Красноруцкий, ЦИК РФ, Российский союз молодежи
В преддверии Дня студента на панельной дискуссии "Молодежь и выборы" в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Российским союзом молодежи (РСМ).
Документ должен помочь ЦИК и РСМ повысить правовую культуру молодых избирателей.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые люди были активными гражданами независимо от того, какую профессию они выбирают. Гражданин, осознанно делающий выбор, умеющий сопоставлять, выбирать, делать свои умозаключения, несущий ответственность за свой выбор, – в этом наша прямая заинтересованность", – рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.
Сейчас, как заявил председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий, одна из основных целей – приучить студентов к электронному голосованию и доверию к этой системе.
"Более 15 лет также вовлекаем студенческую молодежь в электоральную активность, в том числе пропагандируя организацию всеобщих прямых студенческих выборов председателей советов обучающихся", – сообщил он.
Также дискуссию посетили председатели студенческих советов, руководители студенческих избирательных комиссий, студенческие общественные наблюдатели. В ходе встречи многие из них получили благодарственные письма.
Подписание соглашения прошло в медиапространстве общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи".