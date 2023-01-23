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ЦИК РФ и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве

ЦИК РФ и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.01.2023

ЦИК РФ и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве

В преддверии Дня студента на панельной дискуссии "Молодежь и выборы" в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центральной избирательной... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:43

2023-01-23T14:43

2023-01-23T14:43

общество

элла памфилова

павел красноруцкий

цик рф

российский союз молодежи

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В преддверии Дня студента на панельной дискуссии "Молодежь и выборы" в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Российским союзом молодежи (РСМ).Документ должен помочь ЦИК и РСМ повысить правовую культуру молодых избирателей.Сейчас, как заявил председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий, одна из основных целей – приучить студентов к электронному голосованию и доверию к этой системе.Также дискуссию посетили председатели студенческих советов, руководители студенческих избирательных комиссий, студенческие общественные наблюдатели. В ходе встречи многие из них получили благодарственные письма.Подписание соглашения прошло в медиапространстве общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи".

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, элла памфилова, павел красноруцкий, цик рф, российский союз молодежи