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В Красноярском крае впервые выявили вид коронавируса "Цербер" - РИА Новости, 23.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230123/tserber-1846681466.html
В Красноярском крае впервые выявили вид коронавируса "Цербер"
В Красноярском крае впервые выявили вид коронавируса "Цербер" - РИА Новости, 23.01.2023
В Красноярском крае впервые выявили вид коронавируса "Цербер"
Медики впервые обнаружили в Красноярском крае вид коронавируса "Цербер", который ранее в регионе не регистрировался, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:22
2023-01-23T10:47
распространение коронавируса
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Медики впервые обнаружили в Красноярском крае вид коронавируса "Цербер", который ранее в регионе не регистрировался, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. По данным Горяева, региональный главк ежедневно отслеживает циркуляции штаммов COVID-19. Мониторинг показывает, что в настоящее время в крае стал значительно чаще выявляться штамм "Гиппогриф"(ХВВ.1). Отмечается, что несмотря на разнообразие штаммов и возможное появление на территории субъекта "Кракена," введение дополнительных ограничительных мер не потребуется. За прошедшую неделю 371 житель края заболел коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846597996.html
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красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
07:22 23.01.2023 (обновлено: 10:47 23.01.2023)
 
В Красноярском крае впервые выявили вид коронавируса "Цербер"

Роспотребнадзор: медики впервые обнаружили в Красноярском крае вид коронавируса "Цербер"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Медики впервые обнаружили в Красноярском крае вид коронавируса "Цербер", который ранее в регионе не регистрировался, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
"На сегодняшний день новый штамм коронавируса "Кракен" на территории Красноярского края не выявлен. Однако за последние две недели обнаружены генетические линии "Омикрона", которые ранее в нашем субъекте не регистрировались — ВQ.1.1 ("Цербер"), BF.7 и BQ.1.2", - говорится в сообщении.
По данным Горяева, региональный главк ежедневно отслеживает циркуляции штаммов COVID-19.
Мониторинг показывает, что в настоящее время в крае стал значительно чаще выявляться штамм "Гиппогриф"(ХВВ.1).
Отмечается, что несмотря на разнообразие штаммов и возможное появление на территории субъекта "Кракена," введение дополнительных ограничительных мер не потребуется.
За прошедшую неделю 371 житель края заболел коронавирусной инфекцией.
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Распространение коронавирусаКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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