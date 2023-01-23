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В 66 школах Тверской области в 2023 году откроют центры "Точка роста" - РИА Новости, 23.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230123/tsentry-1846917555.html
В 66 школах Тверской области в 2023 году откроют центры "Точка роста"
В 66 школах Тверской области в 2023 году откроют центры "Точка роста" - РИА Новости, 23.01.2023
В 66 школах Тверской области в 2023 году откроют центры "Точка роста"
В 66 школах Тверской области в этом году в рамках национального проекта "Образование" откроют центры естественно-научной и технологической направленности "Точка РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:45
2023-01-23T19:45
тверская область
игорь руденя
общество
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ТВЕРЬ, 23 янв – РИА Новости. В 66 школах Тверской области в этом году в рамках национального проекта "Образование" откроют центры естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос открытия центров рассматривался на заседании президиума областного правительства. Как считает губернатор региона Игорь Руденя, для Тверской области реализация национального проекта "Образование" даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания.Для размещения центров в школах будут отремонтированы помещения, каждый кабинет оснастят учебной мебелью. Будет закуплено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы и другое. В школах создадут лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии, робототехнике. Педагогические кадры пройдут подготовку.Всего в 2020-2022 годах в Тверской области в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, были открыты 210 центров "Точка роста".
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игорь руденя, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Общество
19:45 23.01.2023
 

В 66 школах Тверской области в 2023 году откроют центры "Точка роста"

© Фото : Министерство образования Тверской областиЦентр "Точка роста" в Тверской области
Центр Точка роста в Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Министерство образования Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 23 янв – РИА Новости. В 66 школах Тверской области в этом году в рамках национального проекта "Образование" откроют центры естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос открытия центров рассматривался на заседании президиума областного правительства. Как считает губернатор региона Игорь Руденя, для Тверской области реализация национального проекта "Образование" даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания.
Для размещения центров в школах будут отремонтированы помещения, каждый кабинет оснастят учебной мебелью. Будет закуплено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы и другое. В школах создадут лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии, робототехнике. Педагогические кадры пройдут подготовку.
Всего в 2020-2022 годах в Тверской области в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, были открыты 210 центров "Точка роста".
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18 января, 16:18Тверская область
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
 
 
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