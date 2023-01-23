https://ria.ru/20230123/trofey-1846856232.html
В ДНР захватили трофейный боекомплект для гранатомета Striker
В ДНР захватили трофейный боекомплект для гранатомета Striker - РИА Новости, 23.01.2023
В ДНР захватили трофейный боекомплект для гранатомета Striker
Бойцы первой Славянской бригады ВС РФ на отбитых под Авдеевкой у украинских боевиков позициях захватили боекомплект для американского автоматического... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:37
2023-01-23T16:37
2023-01-23T19:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
авдеевка
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады ВС РФ на отбитых под Авдеевкой у украинских боевиков позициях захватили боекомплект для американского автоматического гранатомета Mk47 Striker, рассказал РИА Новости один из российских офицеров с позывным "Хохол". "На Авдеевском направлении наши парни затрофеили гранатки. Первая Славянская бригада взяла 40 миллиметровые осколочно-фугасные гранаты для американского гранатомета Striker. Это все доказывает, что мы до сих пор боремся не только с украинскими войсками, но и с американским ВПК. Очень много западного вооружения появилось", - рассказал он. По словам офицера, раньше таких боеприпасов у украинских военных находили значительно меньше. "За весь период СВО с такими боеприпасами я встретился впервые. Хотя парни говорят, что такое было, но было очень-очень мало. Сейчас этого стало в разы больше", - подытожил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221230/pulemet-1842489958.html
https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html
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"Очень много западного вооружения". ВС России захватили боекомплект для гранатомета Striker
Бойцы Первой Славянской Бригады армии России на отбитых под Авдеевкой у боевиков Киевского режима позициях захватили боекомплект для американского автоматического гранатомета Mk47 «Страйкер», сообщает корреспондент РИА Новости.
2023-01-23T16:37
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РИА Новости
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безопасность, россия, авдеевка, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Авдеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:37 23.01.2023 (обновлено: 19:37 23.01.2023)
В ДНР захватили трофейный боекомплект для гранатомета Striker
ВС России захватили под Авдеевкой трофейный боекомплект для гранатомета Striker