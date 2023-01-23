https://ria.ru/20230123/tribunal-1846773902.html

Бельгия выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН

Бельгия выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН - РИА Новости, 23.01.2023

Бельгия выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН

Бельгия считает, что для обеспечения легитимности международного спецтрибунала по Украине необходим мандат генсека ООН по резолюции Генассамблеи организации,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:45

2023-01-23T13:45

2023-01-23T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

аджа лябиб

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Бельгия считает, что для обеспечения легитимности международного спецтрибунала по Украине необходим мандат генсека ООН по резолюции Генассамблеи организации, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза. При этом она не упомянула мандата СБ ООН, без которого трибунал не может быть создан в соответствии с Уставом Всемирной организации. "Мы будем обсуждать вопрос борьбы с безнаказанностью и создания специального международного трибунала... В этом вопросе Бельгия будет настаивать на необходимости получить мандат генсека ООН по резолюции Генассамблеи ООН для укрепления международной легитимности этого трибунала", - сказала она. Лябиб добавила, что Брюссель также считает важным продолжить военную поддержку Киева. "Для нас важно напомнить о продолжении нашей безусловной тесной поддержки Украины, в частности, военной. Будет обсуждаться вопрос об утверждении нового транша помощи в размере 500 миллионов евро", - пояснила министр. В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

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в мире, аджа лябиб, сергей вершинин, геннадий гатилов, бельгия, украина, россия, оон, евросоюз