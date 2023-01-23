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Бельгия выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/tribunal-1846773902.html
Бельгия выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН
Бельгия выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН - РИА Новости, 23.01.2023
Бельгия выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН
Бельгия считает, что для обеспечения легитимности международного спецтрибунала по Украине необходим мандат генсека ООН по резолюции Генассамблеи организации,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:45
2023-01-23T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
аджа лябиб
сергей вершинин
геннадий гатилов
бельгия
украина
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Бельгия считает, что для обеспечения легитимности международного спецтрибунала по Украине необходим мандат генсека ООН по резолюции Генассамблеи организации, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза. При этом она не упомянула мандата СБ ООН, без которого трибунал не может быть создан в соответствии с Уставом Всемирной организации. "Мы будем обсуждать вопрос борьбы с безнаказанностью и создания специального международного трибунала... В этом вопросе Бельгия будет настаивать на необходимости получить мандат генсека ООН по резолюции Генассамблеи ООН для укрепления международной легитимности этого трибунала", - сказала она. Лябиб добавила, что Брюссель также считает важным продолжить военную поддержку Киева. "Для нас важно напомнить о продолжении нашей безусловной тесной поддержки Украины, в частности, военной. Будет обсуждаться вопрос об утверждении нового транша помощи в размере 500 миллионов евро", - пояснила министр. В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
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в мире, аджа лябиб, сергей вершинин, геннадий гатилов, бельгия, украина, россия, оон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аджа Лябиб, Сергей Вершинин, Геннадий Гатилов, Бельгия, Украина, Россия, ООН, Евросоюз
13:45 23.01.2023
 
Бельгия выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН

Бельгия перед встречей глав МИД ЕС выступила за трибунал по Украине с мандатом генсека ООН

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Бельгия считает, что для обеспечения легитимности международного спецтрибунала по Украине необходим мандат генсека ООН по резолюции Генассамблеи организации, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза. При этом она не упомянула мандата СБ ООН, без которого трибунал не может быть создан в соответствии с Уставом Всемирной организации.
"Мы будем обсуждать вопрос борьбы с безнаказанностью и создания специального международного трибунала... В этом вопросе Бельгия будет настаивать на необходимости получить мандат генсека ООН по резолюции Генассамблеи ООН для укрепления международной легитимности этого трибунала", - сказала она.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
Лябиб добавила, что Брюссель также считает важным продолжить военную поддержку Киева. "Для нас важно напомнить о продолжении нашей безусловной тесной поддержки Украины, в частности, военной. Будет обсуждаться вопрос об утверждении нового транша помощи в размере 500 миллионов евро", - пояснила министр.
В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Здание Европейского совета - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 08:00
Европа признала, что идет путем Наполеона и Гитлера
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАджа ЛябибСергей ВершининГеннадий ГатиловБельгияУкраинаРоссияООНЕвросоюз
 
 
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