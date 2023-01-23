https://ria.ru/20230123/trevoga-1846848530.html
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 23.01.2023
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:11
2023-01-23T16:11
2023-01-23T16:11
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
в мире
украина
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным министерства, тревога была объявлена в этих областях в 14.55 (15.55 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
украина
киев
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис шмыгаль, владимир зеленский, в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в пяти областях страны