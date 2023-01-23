https://ria.ru/20230123/tetra-1846673928.html

Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки

Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки - РИА Новости, 23.01.2023

Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak принимает участие в выпуске упаковки, помогая перезапустить отечественное производство, рассказала в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T03:34

2023-01-23T03:34

2023-01-23T04:03

экономика

технологии

виктория абрамченко

россия

московская область (подмосковье)

tetra pak

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790215636_0:185:3031:1891_1920x0_80_0_0_74922bb8d6c7c31721b0ff26d885753c.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российское подразделение шведской компании Tetra Pak принимает участие в выпуске упаковки, помогая перезапустить отечественное производство, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Проблема обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки - норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов. "Tetra Pak, его российское подразделение точнее, как раз принимает участие в этом эксперименте, они ведут себя очень комплементарно, помогают найти все необходимые решения. Еще в июне это действительно был эксперимент, сейчас же это уже промышленное использование картона в качестве основы для детского питания - упаковки 200 миллилитров для соков и молочных продуктов", - заявила Абрамченко в ответ на вопрос о том, на каком этапе сейчас первые эксперименты по производству отечественной упаковки. По словам вице-премьера, работа налажена, но параллельно вскрылся ряд других вопросов. Так, например, у производителей чая и кофе есть потребности в фильтр-бумаге, ниточках для пакетиков с чаем, производителям консервов нужны кольца для жестяных банок и так далее. В июле головная компания Tetra Pak сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России и передает свое российское подразделение местному руководству. Уточнялось, что наименование российского подразделения позже будет изменено и компания продолжит работу как самостоятельная организация, сосредоточив усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области.

https://ria.ru/20230122/eksport-1846657520.html

https://ria.ru/20230122/sdelka-1846554872.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, виктория абрамченко, россия, московская область (подмосковье), tetra pak, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)