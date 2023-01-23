https://ria.ru/20230123/territoriya-1846895256.html

Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России

Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России - РИА Новости, 23.01.2023

Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России

У России в повестке нет темы территориального договора с Японией, этот вопрос утратил актуальность, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:24

2023-01-23T18:24

2023-01-23T18:24

фумио кисида

григорий карасин

япония

россия

токио

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. У России в повестке нет темы территориального договора с Японией, этот вопрос утратил актуальность, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Ранее премьер Японии Фумио Кисида отметил, что несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров, чтобы заключить мирный договор, решив территориальный вопрос. "Не устаю удивляться японским заявлениям о характере наших взаимоотношений. Буквально сегодня премьер-министр Кисида неожиданно заявил о сохранении прежнего курса на заключение мирного договора с Россией. Тогда непонятно, зачем Токио в 2022 году пошёл на демонтаж всего накопленного за последние десятилетия позитива, включая разрушение межгосударственного взаимодействия", - написал политик в своем телеграм-канале. По его словам, упомянутая вновь "терпроблема" для нас "утратила актуальность". "На Смоленской (площади) ещё в марте 2022 (года) заявили, что обсуждать серьёзные вопросы со страной, занимающей откровенно недружественные позиции, было бы абсурдным", - заключил политик. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846758211.html

https://ria.ru/20230119/yaponiya-1845863248.html

япония

россия

токио

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

фумио кисида, григорий карасин, япония, россия, токио, совет федерации рф