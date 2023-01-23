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Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России - РИА Новости, 23.01.2023
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Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России
Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России - РИА Новости, 23.01.2023
Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России
У России в повестке нет темы территориального договора с Японией, этот вопрос утратил актуальность, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:24
2023-01-23T18:24
фумио кисида
григорий карасин
япония
россия
токио
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. У России в повестке нет темы территориального договора с Японией, этот вопрос утратил актуальность, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Ранее премьер Японии Фумио Кисида отметил, что несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров, чтобы заключить мирный договор, решив территориальный вопрос. "Не устаю удивляться японским заявлениям о характере наших взаимоотношений. Буквально сегодня премьер-министр Кисида неожиданно заявил о сохранении прежнего курса на заключение мирного договора с Россией. Тогда непонятно, зачем Токио в 2022 году пошёл на демонтаж всего накопленного за последние десятилетия позитива, включая разрушение межгосударственного взаимодействия", - написал политик в своем телеграм-канале. По его словам, упомянутая вновь "терпроблема" для нас "утратила актуальность". "На Смоленской (площади) ещё в марте 2022 (года) заявили, что обсуждать серьёзные вопросы со страной, занимающей откровенно недружественные позиции, было бы абсурдным", - заключил политик. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846758211.html
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фумио кисида, григорий карасин, япония, россия, токио, совет федерации рф
Фумио Кисида, Григорий Карасин, Япония, Россия, Токио, Совет Федерации РФ
18:24 23.01.2023
 
Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России

Сенатор Карасин: территориальный вопрос с Японией утратил актуальность для России

© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаги России и Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. У России в повестке нет темы территориального договора с Японией, этот вопрос утратил актуальность, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее премьер Японии Фумио Кисида отметил, что несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров, чтобы заключить мирный договор, решив территориальный вопрос.
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"Не устаю удивляться японским заявлениям о характере наших взаимоотношений. Буквально сегодня премьер-министр Кисида неожиданно заявил о сохранении прежнего курса на заключение мирного договора с Россией. Тогда непонятно, зачем Токио в 2022 году пошёл на демонтаж всего накопленного за последние десятилетия позитива, включая разрушение межгосударственного взаимодействия", - написал политик в своем телеграм-канале.
По его словам, упомянутая вновь "терпроблема" для нас "утратила актуальность". "На Смоленской (площади) ещё в марте 2022 (года) заявили, что обсуждать серьёзные вопросы со страной, занимающей откровенно недружественные позиции, было бы абсурдным", - заключил политик.
МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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