https://ria.ru/20230123/tanki-1846948196.html

США утверждают, что не будут принуждать Германию поставлять танки Киеву

США утверждают, что не будут принуждать Германию поставлять танки Киеву - РИА Новости, 23.01.2023

США утверждают, что не будут принуждать Германию поставлять танки Киеву

США не будут "выкручивать руки" Германии и принуждать ее к поставкам своих танков Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:22

2023-01-23T23:22

2023-01-23T23:24

в мире

джон кирби

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

германия

нато

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США не будут "выкручивать руки" Германии и принуждать ее к поставкам своих танков Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби. Германия вслед за США отказалась отправлять украинским войскам современные западные танки, в отличие от Великобритании, которая анонсировала поставки Challenger 2. "Что делает Германия, решать ей самой. Им нужно проработать это суверенным образом. Мы не выкручиваем руки, не заставляем людей давать больше, чем они готовы", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN. Власти Германии дали понять, что готовы положительно ответить на запросы других стран о поставке имеющихся у них танков немецкого производства Leopard Украине, если таковые поступят. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/tanki-1846943341.html

https://ria.ru/20230123/konflikt-1846939966.html

украина

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германия

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в мире, джон кирби, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, нато