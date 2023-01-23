США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ
Sky News Arabia: власти США планируют отправку Украине танков Abrams до конца зимы
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams в Киев до конца зимы, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на американские источники.
"Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесные контакты с Советом нацбезопасности для отправки танков Abrams в Киев до конца зимы", - сообщает телеканал в Twitter со ссылкой на американские источники.
Представитель Пентагона в интервью Sky News Arabia также заявил, что ведомство оказывает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он отправил определенное число танков Abrams одновременно с поставками в будущем танков Leopard Германией.
США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.