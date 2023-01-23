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США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/tanki-1846943341.html
США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ
США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ
Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams в Киев до конца РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:46
2023-01-23T22:46
специальная военная операция на украине
джо байден
сергей лавров
украина
россия
германия
нато
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams в Киев до конца зимы, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на американские источники. Представитель Пентагона в интервью Sky News Arabia также заявил, что ведомство оказывает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он отправил определенное число танков Abrams одновременно с поставками в будущем танков Leopard Германией. США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина
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джо байден, сергей лавров, украина, россия, германия, нато, министерство обороны сша, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО, Министерство обороны США, M1 Abrams
22:46 23.01.2023
 
США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ

Sky News Arabia: власти США планируют отправку Украине танков Abrams до конца зимы

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams в Киев до конца зимы, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на американские источники.
"Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесные контакты с Советом нацбезопасности для отправки танков Abrams в Киев до конца зимы", - сообщает телеканал в Twitter со ссылкой на американские источники.
Представитель Пентагона в интервью Sky News Arabia также заявил, что ведомство оказывает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он отправил определенное число танков Abrams одновременно с поставками в будущем танков Leopard Германией.
США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 10:35Специальная военная операция на Украине
Польша пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки
 
Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТОМинистерство обороны СШАM1 Abrams
 
 
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