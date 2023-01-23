https://ria.ru/20230123/tanki-1846943341.html

США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ

США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023

США хотят отправить Украине танки Abrams до конца зимы, пишут СМИ

Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams в Киев до конца РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T22:46

2023-01-23T22:46

2023-01-23T22:46

специальная военная операция на украине

джо байден

сергей лавров

украина

россия

германия

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams в Киев до конца зимы, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на американские источники. Представитель Пентагона в интервью Sky News Arabia также заявил, что ведомство оказывает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он отправил определенное число танков Abrams одновременно с поставками в будущем танков Leopard Германией. США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html

украина

россия

германия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

джо байден, сергей лавров, украина, россия, германия, нато, министерство обороны сша, m1 abrams