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Госдеп призвал ждать новостей по поводу поставок танков Leopard на Украину - РИА Новости, 23.01.2023
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Госдеп призвал ждать новостей по поводу поставок танков Leopard на Украину
Госдеп призвал ждать новостей по поводу поставок танков Leopard на Украину - РИА Новости, 23.01.2023
Госдеп призвал ждать новостей по поводу поставок танков Leopard на Украину
В ближайшее время Германия может предоставить новую информацию по поводу поставок танков на Украину, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:33
2023-01-23T23:50
в мире
германия
украина
государственный департамент сша
нед прайс
анналена бербок
сша
воздушно-космические силы россии
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. В ближайшее время Германия может предоставить новую информацию по поводу поставок танков на Украину, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс."Мое впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников", — сказал он.При этом Прайс предложил переадресовать вопрос о поставках Германии и Польше, напомнив, что у Украины "и так есть сотни танков".Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будут "выкручивать руки" Берлину и принуждать его к поставкам своей техники киевскому режиму.На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков Leopard 2. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.Как писали немецкие СМИ, в разговоре с президентом США Джо Байденом немецкий лидер дал понять, что Германия выделит Украине танки, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.Накануне министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы других стран о поставке имеющихся у них танков Leopard Украине, если таковые поступят.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html
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в мире, германия, украина, государственный департамент сша, нед прайс, анналена бербок, сша, воздушно-космические силы россии, джон кирби, олаф шольц, нато, m1 abrams
В мире, Германия, Украина, Государственный департамент США, Нед Прайс, Анналена Бербок, США, Воздушно-космические силы России, Джон Кирби, Олаф Шольц, НАТО, M1 Abrams
22:33 23.01.2023 (обновлено: 23:50 23.01.2023)
 
Госдеп призвал ждать новостей по поводу поставок танков Leopard на Украину

Пресс-секретарь Госдепа Прайс призвал ждать от Германии новостей по поставкам танков ВСУ

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. В ближайшее время Германия может предоставить новую информацию по поводу поставок танков на Украину, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
"Мое впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников", — сказал он.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 10:35Специальная военная операция на Украине
Польша пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки
При этом Прайс предложил переадресовать вопрос о поставках Германии и Польше, напомнив, что у Украины "и так есть сотни танков".
Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будут "выкручивать руки" Берлину и принуждать его к поставкам своей техники киевскому режиму.
На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков Leopard 2. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 00:23Специальная военная операция на Украине
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ
Как писали немецкие СМИ, в разговоре с президентом США Джо Байденом немецкий лидер дал понять, что Германия выделит Украине танки, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
Накануне министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы других стран о поставке имеющихся у них танков Leopard Украине, если таковые поступят.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:00
Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"
 
В миреГерманияУкраинаГосударственный департамент СШАНед ПрайсАнналена БербокСШАВоздушно-космические силы РоссииДжон КирбиОлаф ШольцНАТОM1 Abrams
 
 
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