https://ria.ru/20230123/tanki-1846935862.html

В Пентагоне прокомментировали возможную поставку танков Abrams на Украину

В Пентагоне прокомментировали возможную поставку танков Abrams на Украину - РИА Новости, 23.01.2023

В Пентагоне прокомментировали возможную поставку танков Abrams на Украину

Высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Киеву американских танков Abrams, заявил, что США отправляют Украине то... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:49

2023-01-23T21:49

2023-01-23T21:49

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Киеву американских танков Abrams, заявил, что США отправляют Украине то оружие, которое необходимо сейчас, а не позднее. "Центр нашего внимания сейчас - предоставление Украине возможностей, которые необходимы им прямо сейчас", - сказал представитель оборонного ведомства США. По его словам, "для эффективности на поле боя, особенно с учетом скорого начала весны... и попыток России перегруппировать, донабрать и возобновить операции, мы должны быть уверены, что те возможности, которые мы предоставляем (украинцам - ред.), могут быть использованы скорее, нежели позже". Как отметил представитель Пентагона, при поставке Украине вооружений Вашингтон учитывает необходимость обеспечения США "взятых на себя обязательств в сфере безопасности" в других частях мира, где применяются танки Abrams. Он указал, что этот тип вооружений является "очень сложной системой, которая требует большого объема техподдержки и логистической поддержки". США и Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846840292.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, m1 abrams