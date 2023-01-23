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Боррель: МИД Германии подтвердил, что Берлин не блокирует поставки танков - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/tanki-1846930918.html
Боррель: МИД Германии подтвердил, что Берлин не блокирует поставки танков
Боррель: МИД Германии подтвердил, что Берлин не блокирует поставки танков - РИА Новости, 23.01.2023
Боррель: МИД Германии подтвердил, что Берлин не блокирует поставки танков
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководитель МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета МИД стран Евросоюза подтвердила, что Берлин не... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:06
2023-01-23T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
матеуш моравецкий
цены на нефть
жозеп боррель
украина
германия
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководитель МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета МИД стран Евросоюза подтвердила, что Берлин не блокирует поставки танков Leopard Украине. Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят, говорила в воскресенье немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок журналистам. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. "Во время Совета мы обсуждали все это (поставки танков – ред.). Министр иностранных дел Германии, как и раньше, заявила, что Германия не блокирует экспорт. Другие страны, которые хотят этот делать, могут экспортировать свои танки Leopard. То есть Германия не блокирует экспорт танков Leopard", - сказал Боррель по итогам заседания министров иностранных дел. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, анналена бербок, матеуш моравецкий, цены на нефть, жозеп боррель, украина, германия, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Матеуш Моравецкий, Цены на нефть, Жозеп Боррель, Украина, Германия, Россия, Евросоюз
21:06 23.01.2023
 
Боррель: МИД Германии подтвердил, что Берлин не блокирует поставки танков

Боррель: глава МИД Германии Бербок подтвердила, что Берлин не блокирует поставки танков

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководитель МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета МИД стран Евросоюза подтвердила, что Берлин не блокирует поставки танков Leopard Украине.
Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят, говорила в воскресенье немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок журналистам. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии.
"Во время Совета мы обсуждали все это (поставки танков – ред.). Министр иностранных дел Германии, как и раньше, заявила, что Германия не блокирует экспорт. Другие страны, которые хотят этот делать, могут экспортировать свои танки Leopard. То есть Германия не блокирует экспорт танков Leopard", - сказал Боррель по итогам заседания министров иностранных дел.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 21:04Специальная военная операция на Украине
Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокМатеуш МоравецкийЦены на нефтьЖозеп БоррельУкраинаГерманияРоссияЕвросоюз
 
 
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