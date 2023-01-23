https://ria.ru/20230123/tanki-1846930918.html

Боррель: МИД Германии подтвердил, что Берлин не блокирует поставки танков

Боррель: МИД Германии подтвердил, что Берлин не блокирует поставки танков - РИА Новости, 23.01.2023

Боррель: МИД Германии подтвердил, что Берлин не блокирует поставки танков

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководитель МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета МИД стран Евросоюза подтвердила, что Берлин не... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:06

2023-01-23T21:06

2023-01-23T21:06

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководитель МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета МИД стран Евросоюза подтвердила, что Берлин не блокирует поставки танков Leopard Украине. Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят, говорила в воскресенье немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок журналистам. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. "Во время Совета мы обсуждали все это (поставки танков – ред.). Министр иностранных дел Германии, как и раньше, заявила, что Германия не блокирует экспорт. Другие страны, которые хотят этот делать, могут экспортировать свои танки Leopard. То есть Германия не блокирует экспорт танков Leopard", - сказал Боррель по итогам заседания министров иностранных дел. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/ekonomika-1846930437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, анналена бербок, матеуш моравецкий, цены на нефть, жозеп боррель, украина, германия, россия, евросоюз