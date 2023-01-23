https://ria.ru/20230123/tanki-1846794551.html

Ле Пен выступила против поставок Украине тяжелых танков

Ле Пен выступила против поставок Украине тяжелых танков - РИА Новости, 23.01.2023

Ле Пен выступила против поставок Украине тяжелых танков

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что выступает против поставок Украине тяжелых танков. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:37

2023-01-23T14:37

2023-01-23T14:59

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что выступает против поставок Украине тяжелых танков. "Нет, я так не думаю, я говорила об этом... Я считаю, что это может усугубить конфликт... Разве поставками тяжелых вооружений мы не интернационализируем конфликт, что является большой опасностью? Это огромный риск. Не удалит ли это нас от мирного решения на переговорах?" - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV на вопрос, стоит ли поставлять Украине тяжелые танки. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Ранее в Минобороны Франции сообщили, что Париж передаст Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев. Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html

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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, сергей лавров, украина, франция, россия, нато