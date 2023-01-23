https://ria.ru/20230123/tanki-1846716348.html

Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину

Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину - РИА Новости, 23.01.2023

Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину

Вопрос поставок танков Украине будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС в понедельник, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:49

2023-01-23T10:49

2023-01-23T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

жозеп боррель

сергей лавров

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россия

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Вопрос поставок танков Украине будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС в понедельник, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания. "В Рамштайне были достигнуты хорошие результаты с точки зрения количества оружия, которое европейские страны намерены поставлять на Украину… Что касается танков, то это не единственное решение, которое необходимо обсуждать, необходимо учитывать и другую военную поддержку Украине со стороны стран ЕС. Об этом (о поставках танков – ред.) просил Зеленский. У разных европейских стран есть разное мнение по этому вопросу. Мы это обсудим сегодня", - сказал Боррель. Он добавил, что, по его мнению, такое вооружение должно поставляться на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/tsirk-1846529726.html

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в мире, жозеп боррель, сергей лавров, украина, россия, нато