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Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/tanki-1846716348.html
Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину
Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину - РИА Новости, 23.01.2023
Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину
Вопрос поставок танков Украине будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС в понедельник, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:49
2023-01-23T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
сергей лавров
украина
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Вопрос поставок танков Украине будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС в понедельник, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания. "В Рамштайне были достигнуты хорошие результаты с точки зрения количества оружия, которое европейские страны намерены поставлять на Украину… Что касается танков, то это не единственное решение, которое необходимо обсуждать, необходимо учитывать и другую военную поддержку Украине со стороны стран ЕС. Об этом (о поставках танков – ред.) просил Зеленский. У разных европейских стран есть разное мнение по этому вопросу. Мы это обсудим сегодня", - сказал Боррель. Он добавил, что, по его мнению, такое вооружение должно поставляться на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, жозеп боррель, сергей лавров, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
10:49 23.01.2023
 
Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину

Боррель: главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Вопрос поставок танков Украине будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС в понедельник, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания.
"В Рамштайне были достигнуты хорошие результаты с точки зрения количества оружия, которое европейские страны намерены поставлять на Украину… Что касается танков, то это не единственное решение, которое необходимо обсуждать, необходимо учитывать и другую военную поддержку Украине со стороны стран ЕС. Об этом (о поставках танков – ред.) просил Зеленский. У разных европейских стран есть разное мнение по этому вопросу. Мы это обсудим сегодня", - сказал Боррель.
Он добавил, что, по его мнению, такое вооружение должно поставляться на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖозеп БоррельСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТО
 
 
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