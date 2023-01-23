Главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину
Боррель: главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Вопрос поставок танков Украине будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС в понедельник, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания.
"В Рамштайне были достигнуты хорошие результаты с точки зрения количества оружия, которое европейские страны намерены поставлять на Украину… Что касается танков, то это не единственное решение, которое необходимо обсуждать, необходимо учитывать и другую военную поддержку Украине со стороны стран ЕС. Об этом (о поставках танков – ред.) просил Зеленский. У разных европейских стран есть разное мнение по этому вопросу. Мы это обсудим сегодня", - сказал Боррель.
Он добавил, что, по его мнению, такое вооружение должно поставляться на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.