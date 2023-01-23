https://ria.ru/20230123/tanki-1846705135.html
СМИ сообщили о "большой проблеме" с танковой коалицией Запада против России
СМИ сообщили о "большой проблеме" с танковой коалицией Запада против России - РИА Новости, 23.01.2023
СМИ сообщили о "большой проблеме" с танковой коалицией Запада против России
Запад столкнется с проблемами при создании танковой коалиции против России, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на анализ экспертов из The International... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:03
2023-01-23T10:03
2023-01-23T10:58
специальная военная операция на украине
джо байден
украина
германия
берлин (город)
вооруженные силы украины
welt
нато
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Запад столкнется с проблемами при создании танковой коалиции против России, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на анализ экспертов из The International Institute for Strategic Studies (IISS).По их мнению, для создания "боевой группировки" потребуется очень много времени, так как "неясно, сколько стран вообще обладают подходящими танками".Лишь часть государств, обладающих боевыми машинами Leopard 2, имеет право предоставить их Украине."В настоящее время у 13 европейских стран имеется около двух тысяч танков Leopard, но только часть из них имеет право на помощь Украине", — сказано в статье.Аналитики привели в пример Венгрию, у которой есть эти боевые машины, но Будапешт исключен из числа поставщиков "из-за своей более пророссийской политики".При этом, по словам военных экспертов, "очень сомнительно", что государства захотят передать свои современные танки ВСУ, "поскольку они необходимы для их собственной обороны"."Давайте предположим, что для кардинального изменения боевых действий потребуется около ста танков Leopard 2. Меньшее количество было бы политически примечательным, но не более чем символическим жестом. Но поставка даже ста танков в настоящее время — большая проблема", — резюмировали авторы.На прошлой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.Как писали немецкие СМИ, политик в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия выделит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html
https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html
https://ria.ru/20230123/razocharovanie-1846678743.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, украина, германия, берлин (город), вооруженные силы украины, welt, нато, международная космическая станция (мкс), m1 abrams, политика
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Украина, Германия, Берлин (город), Вооруженные силы Украины, Welt, НАТО, Международная космическая станция (МКС), M1 Abrams, Политика
10:03 23.01.2023 (обновлено: 10:58 23.01.2023)
СМИ сообщили о "большой проблеме" с танковой коалицией Запада против России
Welt: танковая коалиция Запада против России может не появиться из-за проблем с танками
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Запад столкнется с проблемами при создании танковой коалиции против России, пишет немецкое издание Welt
со ссылкой на анализ экспертов из The International Institute for Strategic Studies (IISS).
По их мнению, для создания "боевой группировки" потребуется очень много времени, так как "неясно, сколько стран вообще обладают подходящими танками".
"Сколько танков действительно готовы к бою в краткосрочной перспективе?" — задались вопросом аналитики.
Лишь часть государств, обладающих боевыми машинами Leopard 2, имеет право предоставить их Украине.
"В настоящее время у 13 европейских стран имеется около двух тысяч танков Leopard, но только часть из них имеет право на помощь Украине", — сказано в статье.
Аналитики привели в пример Венгрию, у которой есть эти боевые машины, но Будапешт исключен из числа поставщиков "из-за своей более пророссийской политики".
При этом, по словам военных экспертов, "очень сомнительно", что государства захотят передать свои современные танки ВСУ, "поскольку они необходимы для их собственной обороны".
"Давайте предположим, что для кардинального изменения боевых действий потребуется около ста танков Leopard 2. Меньшее количество было бы политически примечательным, но не более чем символическим жестом. Но поставка даже ста танков в настоящее время — большая проблема", — резюмировали авторы.
На прошлой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.
Как писали немецкие СМИ, политик в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия выделит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.