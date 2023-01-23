https://ria.ru/20230123/svyaz-1846705616.html

В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных

В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных - РИА Новости, 23.01.2023

В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных

Российские спутниковые терминалы для военной связи поставлены в одну из артбригад ДНР, они проходят испытания и показывают хорошие результаты, сообщил в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:05

2023-01-23T10:05

2023-01-23T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

дмитрий рогозин

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские спутниковые терминалы для военной связи поставлены в одну из артбригад ДНР, они проходят испытания и показывают хорошие результаты, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что военные комплексы космической связи созданы на базе гражданских решений, которые уже предлагают российские предприятия. По словам главы "Царских волков", потребовалась доработка алгоритмов, чтобы они оказались полностью применимы "вдоль линии фронта, в условиях, даже когда идет подавление такого рода каналов связи радиоэлектронной борьбой противника". При этом подробности о новинке Рогозин приводить не стал, объяснив это тем, что иначе противнику будет проще подобрать способы, чтобы глушить радиосигналы.

https://ria.ru/20230123/starlink-1846674582.html

россия

донецкая народная республика

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Рогозин: "Космическая связь в войсках безусловно должна быть" Рогозин: "Космическая связь в войсках безусловно должна быть" 2023-01-23T10:05 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, дмитрий рогозин, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр