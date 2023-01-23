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В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных
В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных - РИА Новости, 23.01.2023
В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных
Российские спутниковые терминалы для военной связи поставлены в одну из артбригад ДНР, они проходят испытания и показывают хорошие результаты, сообщил в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:05
2023-01-23T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
дмитрий рогозин
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские спутниковые терминалы для военной связи поставлены в одну из артбригад ДНР, они проходят испытания и показывают хорошие результаты, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что военные комплексы космической связи созданы на базе гражданских решений, которые уже предлагают российские предприятия. По словам главы "Царских волков", потребовалась доработка алгоритмов, чтобы они оказались полностью применимы "вдоль линии фронта, в условиях, даже когда идет подавление такого рода каналов связи радиоэлектронной борьбой противника". При этом подробности о новинке Рогозин приводить не стал, объяснив это тем, что иначе противнику будет проще подобрать способы, чтобы глушить радиосигналы.
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Рогозин: "Космическая связь в войсках безусловно должна быть"
Рогозин: "Космическая связь в войсках безусловно должна быть"
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безопасность, технологии, дмитрий рогозин, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Дмитрий Рогозин, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:05 23.01.2023 (обновлено: 12:11 23.01.2023)
 
В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных

Рогозин сообщил о поставке в ДНР новых российских терминалов спутниковой связи для военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские спутниковые терминалы для военной связи поставлены в одну из артбригад ДНР, они проходят испытания и показывают хорошие результаты, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Я считаю, что космическая связь в войсках, безусловно, должна быть. Мы изготовили первые комплекты компактные, они поставлены уже в одну из артиллерийских бригад, показали хороший результат", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что военные комплексы космической связи созданы на базе гражданских решений, которые уже предлагают российские предприятия.
По словам главы "Царских волков", потребовалась доработка алгоритмов, чтобы они оказались полностью применимы "вдоль линии фронта, в условиях, даже когда идет подавление такого рода каналов связи радиоэлектронной борьбой противника". При этом подробности о новинке Рогозин приводить не стал, объяснив это тем, что иначе противнику будет проще подобрать способы, чтобы глушить радиосигналы.
Рогозин о трофейных абонентских терминалах системы Starlink, которыми пользовались ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 03:52Специальная военная операция на Украине
Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииДмитрий РогозинРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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