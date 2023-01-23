https://ria.ru/20230123/sud-1846923778.html
В Костромской области осудят шестерых участников разбойного нападения
В Костромской области осудят шестерых участников разбойного нападения - РИА Новости, 23.01.2023
В Костромской области осудят шестерых участников разбойного нападения
Шестерых членов преступной группы будут судить в Костромской области за разбойное нападение на лесопилку и хищение майнинг-ферм, сообщил Костромской областной... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:22
2023-01-23T20:22
2023-01-23T20:22
происшествия
костромская область
шарьинский район
костромской областной суд
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Шестерых членов преступной группы будут судить в Костромской области за разбойное нападение на лесопилку и хищение майнинг-ферм, сообщил Костромской областной суд. По версии следственных органов, ранее судимый мужчина Н., 1996 года рождения, "обладая ярко выраженными лидерскими и волевыми качествами, а также специальными познаниями в сфере компьютерной техники и информационных технологий", узнал от знакомого о том, что на территории лесопилки в Шарьинском районе занимаются майнингом. Мужчина, отмечается в сообщении, нашел пятерых сообщников, создал и возглавил организованную преступную группу "для совместного совершения разбойного нападения на лесопилку с целью хищения оборудования для майнинга". "После нападения на сторожа участники преступной группы из отдельно стоящей хозяйственной постройки похитили фермы для майнинга", - говорится в сообщении. Отмечается, что соучастники использовали мобильники для переговоров и оповещения друг друга об условных сигналах и об опасности, совместно на двух транспортных средствах обеспечили себе пути отхода с места совершения преступления, докладывая организатору и друг другу обстановку на местности. "Похищенное имущество после совершения преступления переместили в указанное Н. место. Затем Н. совместно с одним из участников группы, по имеющимся у них каналам сбыта, реализовали похищенные майнинг-фермы, а вырученные от их продажи деньги распределили между всеми участниками преступной группы", - информирует суд. Сообщается, что уголовное дело на днях начнет рассматривать Шарьинский районный суд Костромской области. Все шестеро обвиняемых – жители Ярославской области.
https://ria.ru/20230123/sud-1846876254.html
https://ria.ru/20230116/saratov-1845127415.html
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происшествия, костромская область, шарьинский район, костромской областной суд, ярославская область
Происшествия, Костромская область, Шарьинский район, Костромской областной суд, Ярославская область
В Костромской области осудят шестерых участников разбойного нападения
В Костромской области осудят шестерых участников разбойного нападения хищения майнинг-ферм
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Шестерых членов преступной группы будут судить в Костромской области за разбойное нападение на лесопилку и хищение майнинг-ферм, сообщил Костромской областной суд.
По версии следственных органов, ранее судимый мужчина Н., 1996 года рождения, "обладая ярко выраженными лидерскими и волевыми качествами, а также специальными познаниями в сфере компьютерной техники и информационных технологий", узнал от знакомого о том, что на территории лесопилки в Шарьинском районе
занимаются майнингом. Мужчина, отмечается в сообщении, нашел пятерых сообщников, создал и возглавил организованную преступную группу "для совместного совершения разбойного нападения на лесопилку с целью хищения оборудования для майнинга".
"После нападения на сторожа участники преступной группы из отдельно стоящей хозяйственной постройки похитили фермы для майнинга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соучастники использовали мобильники для переговоров и оповещения друг друга об условных сигналах и об опасности, совместно на двух транспортных средствах обеспечили себе пути отхода с места совершения преступления, докладывая организатору и друг другу обстановку на местности.
"Похищенное имущество после совершения преступления переместили в указанное Н. место. Затем Н. совместно с одним из участников группы, по имеющимся у них каналам сбыта, реализовали похищенные майнинг-фермы, а вырученные от их продажи деньги распределили между всеми участниками преступной группы", - информирует суд.
Сообщается, что уголовное дело на днях начнет рассматривать Шарьинский районный суд Костромской области. Все шестеро обвиняемых – жители Ярославской области
.