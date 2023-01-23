https://ria.ru/20230123/sud-1846876254.html

Суд в Воронеже допросил свидетелей по делу об убийстве трех человек

Суд в Воронеже допросил свидетелей по делу об убийстве трех человек - РИА Новости, 23.01.2023

Суд в Воронеже допросил свидетелей по делу об убийстве трех человек

Воронежский областной суд допросил свидетелей по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек в селе и подрыве отдела полиции,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:26

2023-01-23T17:26

2023-01-23T17:26

происшествия

воронежская область

воронеж

лискинский район

воронежский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Воронежский областной суд допросил свидетелей по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек в селе и подрыве отдела полиции, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Воронежского областного суда. По данным СК, 16 сентября 2021 года в селе Волчанское Воронежской области Виктор Мирской во время бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семью - мужчину, женщину и ребенка, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району Воронежской области, ранив одного из полицейских. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен. Мирскому предъявили обвинение по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"; "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"; "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ". Психиатрическая экспертиза Мирского подтвердила его вменяемость. В октябре дело Мирского поступило в Воронежский областной суд. Оно рассматривается с участием присяжных заседателей. "Сегодня прошло судебное слушание. Было оглашение материалов дела и допрос свидетелей, он закончен", - сказал собеседник агентства. По его словам, следующее заседание будет в 10.30 часов мск 10 февраля. В картотеке суда указано, что фигурант привлекается также по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном "из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".

https://ria.ru/20230123/srok-1846868449.html

https://ria.ru/20230122/podozrevaemyy-1846654152.html

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происшествия, воронежская область, воронеж, лискинский район, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)