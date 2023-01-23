https://ria.ru/20230123/sud-1846876254.html
Суд в Воронеже допросил свидетелей по делу об убийстве трех человек
Суд в Воронеже допросил свидетелей по делу об убийстве трех человек - РИА Новости, 23.01.2023
Суд в Воронеже допросил свидетелей по делу об убийстве трех человек
Воронежский областной суд допросил свидетелей по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек в селе и подрыве отдела полиции,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:26
2023-01-23T17:26
2023-01-23T17:26
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Воронежский областной суд допросил свидетелей по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек в селе и подрыве отдела полиции, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Воронежского областного суда. По данным СК, 16 сентября 2021 года в селе Волчанское Воронежской области Виктор Мирской во время бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семью - мужчину, женщину и ребенка, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району Воронежской области, ранив одного из полицейских. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен. Мирскому предъявили обвинение по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"; "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"; "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ". Психиатрическая экспертиза Мирского подтвердила его вменяемость. В октябре дело Мирского поступило в Воронежский областной суд. Оно рассматривается с участием присяжных заседателей. "Сегодня прошло судебное слушание. Было оглашение материалов дела и допрос свидетелей, он закончен", - сказал собеседник агентства. По его словам, следующее заседание будет в 10.30 часов мск 10 февраля. В картотеке суда указано, что фигурант привлекается также по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном "из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".
https://ria.ru/20230123/srok-1846868449.html
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происшествия, воронежская область, воронеж, лискинский район, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Лискинский район, Воронежский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Воронеже допросил свидетелей по делу об убийстве трех человек
Суд в Воронеже допросил свидетелей по делу об убийстве трех человек и ранении полицейского
ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Воронежский областной суд допросил свидетелей по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек в селе и подрыве отдела полиции, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Воронежского областного суда.
По данным СК
, 16 сентября 2021 года в селе Волчанское Воронежской области
Виктор Мирской во время бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семью - мужчину, женщину и ребенка, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району
Воронежской области, ранив одного из полицейских. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен.
Мирскому предъявили обвинение по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"; "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"; "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ". Психиатрическая экспертиза Мирского подтвердила его вменяемость. В октябре дело Мирского поступило в Воронежский областной суд. Оно рассматривается с участием присяжных заседателей.
"Сегодня прошло судебное слушание. Было оглашение материалов дела и допрос свидетелей, он закончен", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следующее заседание будет в 10.30 часов мск 10 февраля.
В картотеке суда указано, что фигурант привлекается также по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном "из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".