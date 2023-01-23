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Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет за ввоз нелегалов в Россию - РИА Новости, 23.01.2023
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Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет за ввоз нелегалов в Россию
Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет за ввоз нелегалов в Россию - РИА Новости, 23.01.2023
Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет за ввоз нелегалов в Россию
Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего полицейского за участие в схеме незаконного ввоза мигрантов-нелегалов в Россию,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:14
2023-01-23T14:14
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего полицейского за участие в схеме незаконного ввоза мигрантов-нелегалов в Россию, сообщает столичная прокуратура в понедельник. "Таганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан управления по вопросам миграции ГУМВД по Московской области Сергея Медяникова", - говорится в сообщении. Как выяснило следствие, с февраля 2019 по июль 2020 года Медяников брал через посредника взятки за "организацию незаконной миграции в РФ": так, он помог отменить решение о запрете въезда в РФ в отношении семи иностранцев, взяв за каждого по 100 тысяч рублей. С соучастниками он изготовил поддельные копии свидетельств о заключении брака иностранцев с россиянками, заверял их поддельными печатями, штампами и подписями нотариусов Москвы. "С учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд назначил Медяникову наказание в виде шести лет лишения свободы. Медяников был взят под стражу в зале суда и наказание будет отбывать в исправительной колонии общего режима", - сообщается в релизе. Офицер признан виновным организации незаконной миграции, совершенной группой по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а также в семи эпизодах поучения взяток. В отношении соучастников Медяникова ранее также были вынесены обвинительные приговоры.
https://ria.ru/20230111/afera-1844129949.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва
14:14 23.01.2023
 
Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет за ввоз нелегалов в Россию

Таганский суд Москвы приговорил экс-полицейского к шести годам за ввоз нелегалов в Россию

© Fotolia / Africa StudioМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Fotolia / Africa Studio
Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего полицейского за участие в схеме незаконного ввоза мигрантов-нелегалов в Россию, сообщает столичная прокуратура в понедельник.
"Таганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан управления по вопросам миграции ГУМВД по Московской области Сергея Медяникова", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 14:29
В Омске экс-полицейского и его жену-пристава осудили за денежные аферы
Как выяснило следствие, с февраля 2019 по июль 2020 года Медяников брал через посредника взятки за "организацию незаконной миграции в РФ": так, он помог отменить решение о запрете въезда в РФ в отношении семи иностранцев, взяв за каждого по 100 тысяч рублей. С соучастниками он изготовил поддельные копии свидетельств о заключении брака иностранцев с россиянками, заверял их поддельными печатями, штампами и подписями нотариусов Москвы.
"С учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд назначил Медяникову наказание в виде шести лет лишения свободы. Медяников был взят под стражу в зале суда и наказание будет отбывать в исправительной колонии общего режима", - сообщается в релизе.
Офицер признан виновным организации незаконной миграции, совершенной группой по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а также в семи эпизодах поучения взяток. В отношении соучастников Медяникова ранее также были вынесены обвинительные приговоры.
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