https://ria.ru/20230123/sud-1846784544.html

Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет за ввоз нелегалов в Россию

Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет за ввоз нелегалов в Россию - РИА Новости, 23.01.2023

Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет за ввоз нелегалов в Россию

Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего полицейского за участие в схеме незаконного ввоза мигрантов-нелегалов в Россию,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:14

2023-01-23T14:14

2023-01-23T14:14

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего полицейского за участие в схеме незаконного ввоза мигрантов-нелегалов в Россию, сообщает столичная прокуратура в понедельник. "Таганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан управления по вопросам миграции ГУМВД по Московской области Сергея Медяникова", - говорится в сообщении. Как выяснило следствие, с февраля 2019 по июль 2020 года Медяников брал через посредника взятки за "организацию незаконной миграции в РФ": так, он помог отменить решение о запрете въезда в РФ в отношении семи иностранцев, взяв за каждого по 100 тысяч рублей. С соучастниками он изготовил поддельные копии свидетельств о заключении брака иностранцев с россиянками, заверял их поддельными печатями, штампами и подписями нотариусов Москвы. "С учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд назначил Медяникову наказание в виде шести лет лишения свободы. Медяников был взят под стражу в зале суда и наказание будет отбывать в исправительной колонии общего режима", - сообщается в релизе. Офицер признан виновным организации незаконной миграции, совершенной группой по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а также в семи эпизодах поучения взяток. В отношении соучастников Медяникова ранее также были вынесены обвинительные приговоры.

https://ria.ru/20230111/afera-1844129949.html

https://ria.ru/20230112/khabarovsk-1844276171.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва