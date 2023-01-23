https://ria.ru/20230123/starlink-1846674582.html

Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР

Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023

Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР

Бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T03:52

2023-01-23T03:52

2023-01-23T04:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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украина

министерство обороны сша

роскосмос

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем", — отметил Рогозин. Ранее Украине передали порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В октябре прошлого года Маск заявил, что его издержки, связанные с этим, стремятся к 100 миллионам долларов и он не может оплачивать их, а все расходы должен взять на себя Пентагон. В самом же американском военном ведомстве сообщали о переговорах с предпринимателем. При этом в министерстве выразили уверенность, что не только компания Маска может предоставлять спутниковый интернет ВСУ. В Пентагоне также заявили, что считают необходимым, чтобы украинские военные продолжали иметь средства космической связи. Позднее Маск заявил, что Starlink является единственной подобной системой, работающей на Украине, а "Россия активно пытается ее убить" и Starlink "может умереть", несмотря на огромные ресурсы, направленные на ее защиту. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников около трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, оказался ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.

https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html

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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, министерство обороны сша, роскосмос, вооруженные силы украины, дмитрий рогозин, илон маск