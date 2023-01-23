03:52 23.01.2023 (обновлено: 04:02 23.01.2023)
Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР
Рогозин: бойцы ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались украинские военные
Петровский район Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем", — отметил Рогозин.
Ранее Украине передали порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В октябре прошлого года Маск заявил, что его издержки, связанные с этим, стремятся к 100 миллионам долларов и он не может оплачивать их, а все расходы должен взять на себя Пентагон. В самом же американском военном ведомстве сообщали о переговорах с предпринимателем. При этом в министерстве выразили уверенность, что не только компания Маска может предоставлять спутниковый интернет ВСУ. В Пентагоне также заявили, что считают необходимым, чтобы украинские военные продолжали иметь средства космической связи.
Позднее Маск заявил, что Starlink является единственной подобной системой, работающей на Украине, а "Россия активно пытается ее убить" и Starlink "может умереть", несмотря на огромные ресурсы, направленные на ее защиту.
Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников около трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, оказался ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.