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Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/starlink-1846674582.html
Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР
Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР
Бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T03:52
2023-01-23T04:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
министерство обороны сша
роскосмос
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем", — отметил Рогозин. Ранее Украине передали порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В октябре прошлого года Маск заявил, что его издержки, связанные с этим, стремятся к 100 миллионам долларов и он не может оплачивать их, а все расходы должен взять на себя Пентагон. В самом же американском военном ведомстве сообщали о переговорах с предпринимателем. При этом в министерстве выразили уверенность, что не только компания Маска может предоставлять спутниковый интернет ВСУ. В Пентагоне также заявили, что считают необходимым, чтобы украинские военные продолжали иметь средства космической связи. Позднее Маск заявил, что Starlink является единственной подобной системой, работающей на Украине, а "Россия активно пытается ее убить" и Starlink "может умереть", несмотря на огромные ресурсы, направленные на ее защиту. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников около трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, оказался ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.
https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, министерство обороны сша, роскосмос, вооруженные силы украины, дмитрий рогозин, илон маск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Министерство обороны США, Роскосмос, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Рогозин, Илон Маск
03:52 23.01.2023 (обновлено: 04:02 23.01.2023)
 
Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР

Рогозин: бойцы ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались украинские военные

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПетровский район Донецка
Петровский район Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем", — отметил Рогозин.
Ранее Украине передали порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В октябре прошлого года Маск заявил, что его издержки, связанные с этим, стремятся к 100 миллионам долларов и он не может оплачивать их, а все расходы должен взять на себя Пентагон. В самом же американском военном ведомстве сообщали о переговорах с предпринимателем. При этом в министерстве выразили уверенность, что не только компания Маска может предоставлять спутниковый интернет ВСУ. В Пентагоне также заявили, что считают необходимым, чтобы украинские военные продолжали иметь средства космической связи.
Позднее Маск заявил, что Starlink является единственной подобной системой, работающей на Украине, а "Россия активно пытается ее убить" и Starlink "может умереть", несмотря на огромные ресурсы, направленные на ее защиту.
Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников около трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, оказался ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны СШАРоскосмосВооруженные силы УкраиныДмитрий РогозинИлон Маск
 
 
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