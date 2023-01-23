https://ria.ru/20230123/ssora-1846932411.html

СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт"

СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт" - РИА Новости, 23.01.2023

СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт"

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) "Моцарт", сражающейся на стороне Украины, Эндрю Мильбурн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:22

2023-01-23T21:22

2023-01-23T21:22

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основатель американской частной военной компании (ЧВК) "Моцарт", сражающейся на стороне Украины, Эндрю Мильбурн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились по поводу пожертвований, сообщает газета Telegraph. Согласно изданию, СВК существует за счет пожертвований, использование этих средств никак не регулируется. Отмечается, что Бейн ранее выпустил судебный документ, в котором выдвигает ряд обвинений против Мильбурна. "Большая часть обвинений касается неправомерного использования, незаконного присвоения и неверного перевода пожертвований, поступающих "Моцарту", - говорится в сообщении издания. Мильбурн в свою очередь в соцсетях оставил ссылку на статью блогера, который обвиняет Бейна в якобы связях с российским правительством и попытке продать половину ЧВК движению "Талибан"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221208/chvk-1837097725.html

https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html

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