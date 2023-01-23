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СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт" - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/ssora-1846932411.html
СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт"
СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт" - РИА Новости, 23.01.2023
СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт"
Основатель американской частной военной компании (ЧВК) "Моцарт", сражающейся на стороне Украины, Эндрю Мильбурн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:22
2023-01-23T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основатель американской частной военной компании (ЧВК) "Моцарт", сражающейся на стороне Украины, Эндрю Мильбурн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились по поводу пожертвований, сообщает газета Telegraph. Согласно изданию, СВК существует за счет пожертвований, использование этих средств никак не регулируется. Отмечается, что Бейн ранее выпустил судебный документ, в котором выдвигает ряд обвинений против Мильбурна. "Большая часть обвинений касается неправомерного использования, незаконного присвоения и неверного перевода пожертвований, поступающих "Моцарту", - говорится в сообщении издания. Мильбурн в свою очередь в соцсетях оставил ссылку на статью блогера, который обвиняет Бейна в якобы связях с российским правительством и попытке продать половину ЧВК движению "Талибан"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221208/chvk-1837097725.html
https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html
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в мире, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН
21:22 23.01.2023
 
СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт"

Telegraph: основатель ЧВК "Моцарт" поссорился с финдиректором из-за пожертвований

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основатель американской частной военной компании (ЧВК) "Моцарт", сражающейся на стороне Украины, Эндрю Мильбурн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились по поводу пожертвований, сообщает газета Telegraph.
Согласно изданию, СВК существует за счет пожертвований, использование этих средств никак не регулируется.
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Отмечается, что Бейн ранее выпустил судебный документ, в котором выдвигает ряд обвинений против Мильбурна.
"Большая часть обвинений касается неправомерного использования, незаконного присвоения и неверного перевода пожертвований, поступающих "Моцарту", - говорится в сообщении издания.
Мильбурн в свою очередь в соцсетях оставил ссылку на статью блогера, который обвиняет Бейна в якобы связях с российским правительством и попытке продать половину ЧВК движению "Талибан"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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