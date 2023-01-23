Рейтинг@Mail.ru
Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html
Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева
Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева - РИА Новости, 24.01.2023
Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева
Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец пошутил в Twitter над требованием Киева заполучить западные танки для наступления. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-23T21:00
2023-01-24T00:04
в мире
украина
m1 abrams
вооруженные силы украины
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5981db650f3cfdadc57b8f4a0cc39f0d.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец пошутил в Twitter над требованием Киева заполучить западные танки для наступления."Согласен, (президент Джо. — Прим. ред.) Байден должен немедленно отправить Абрамс на Украину!" — написал он, прикрепив фото демократа Стейси Абрамс.Абрамс — борец за права избирателей, дважды проиграла на выборах губернатора Джорджии, придерживается взглядов, противоречащих убеждениям военного в отставке.Шутка пришлась по душе подписчикам автора."Украинцам необходимо ее лидерство на передовой", — добавил с сарказмом Джон Вудфорд."Должно быть, это противоречит Женевской конвенции", — посмеялись в ответ.Киев уже несколько месяцев требует передачи бронетехники для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, поставляют Украине оружие и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846820822.html
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846885430.html
https://ria.ru/20230123/putin-1846890555.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eefbde71485435b4198ca767c1287ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, m1 abrams, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, M1 Abrams, Вооруженные силы Украины, США
21:00 23.01.2023 (обновлено: 00:04 24.01.2023)
 
Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева

Ветеран ВМФ США Пособец высмеял желание Киева получить танки Abrams

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец пошутил в Twitter над требованием Киева заполучить западные танки для наступления.
"Согласен, (президент Джо. — Прим. ред.) Байден должен немедленно отправить Абрамс на Украину!" — написал он, прикрепив фото демократа Стейси Абрамс.
Борис Джонсон во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 15:31
Британцев ужаснула выходка Джонсона с ракетой на Украине
Абрамс — борец за права избирателей, дважды проиграла на выборах губернатора Джорджии, придерживается взглядов, противоречащих убеждениям военного в отставке.
Шутка пришлась по душе подписчикам автора.
"А это какая модификация? M1, M1-A1 или M1-A2?" — написал в комментариях один из пользователей.
"Украинцам необходимо ее лидерство на передовой", — добавил с сарказмом Джон Вудфорд.
"Должно быть, это противоречит Женевской конвенции", — посмеялись в ответ.
Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора, 11 августа 2014 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 17:53
В США заговорили о роковой ошибке Порошенко в 2014 году
Киев уже несколько месяцев требует передачи бронетехники для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, поставляют Украине оружие и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 18:06
Советник Кучмы заявил о новой победе Путина
 
В миреУкраинаM1 AbramsВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала