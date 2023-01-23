21:00 23.01.2023 (обновлено: 00:04 24.01.2023)
Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева
Ветеран ВМФ США Пособец высмеял желание Киева получить танки Abrams
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец пошутил в Twitter над требованием Киева заполучить западные танки для наступления.
Абрамс — борец за права избирателей, дважды проиграла на выборах губернатора Джорджии, придерживается взглядов, противоречащих убеждениям военного в отставке.
Шутка пришлась по душе подписчикам автора.
"А это какая модификация? M1, M1-A1 или M1-A2?" — написал в комментариях один из пользователей.
"Украинцам необходимо ее лидерство на передовой", — добавил с сарказмом Джон Вудфорд.
"Должно быть, это противоречит Женевской конвенции", — посмеялись в ответ.
Киев уже несколько месяцев требует передачи бронетехники для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, поставляют Украине оружие и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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