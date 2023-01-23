https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html

Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева

Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева - РИА Новости, 24.01.2023

Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева

Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец пошутил в Twitter над требованием Киева заполучить западные танки для наступления. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-23T21:00

2023-01-23T21:00

2023-01-24T00:04

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец пошутил в Twitter над требованием Киева заполучить западные танки для наступления."Согласен, (президент Джо. — Прим. ред.) Байден должен немедленно отправить Абрамс на Украину!" — написал он, прикрепив фото демократа Стейси Абрамс.Абрамс — борец за права избирателей, дважды проиграла на выборах губернатора Джорджии, придерживается взглядов, противоречащих убеждениям военного в отставке.Шутка пришлась по душе подписчикам автора."Украинцам необходимо ее лидерство на передовой", — добавил с сарказмом Джон Вудфорд."Должно быть, это противоречит Женевской конвенции", — посмеялись в ответ.Киев уже несколько месяцев требует передачи бронетехники для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, поставляют Украине оружие и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846820822.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846885430.html

https://ria.ru/20230123/putin-1846890555.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, m1 abrams, вооруженные силы украины, сша