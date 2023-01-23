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"Это вторжение". В США заявили о катастрофе из-за бездействия властей
"Это вторжение". В США заявили о катастрофе из-за бездействия властей - РИА Новости, 23.01.2023
"Это вторжение". В США заявили о катастрофе из-за бездействия властей
Количество нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных Штатов побило новый рекорд из-за бездействия властей, заявил ведущий телеканала Fox News Такер... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:13
2023-01-23T15:13
2023-01-23T15:42
в мире
такер карлсон
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Количество нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных Штатов побило новый рекорд из-за бездействия властей, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон."Поток нелегалов на границе достиг нового рекорда. <...> Это вторжение — другими словами это не описать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, включая фермерство", — отметил журналист.Белый дом, как отметил Карлсон, бездействует, а федеральные и региональные власти не обеспечивают необходимый уровень безопасности на южной границе.Глава сельскохозяйственной компании Pasquinelli Алекс Мюллер также поделился своим мнением о происходящем на границе. По его словам, фермеры столкнулись с дополнительными сложностями.За последние девять месяцев число задержанных властями США на границе с Мексикой превысило миллион. Миграционный кризис разгорелся с новой силой на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.В конце прошлого года мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. Всего за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.
https://ria.ru/20221129/voyska-1835133191.html
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в мире, такер карлсон, сша, мексика, латинская америка
В мире, Такер Карлсон, США, Мексика, Латинская Америка
15:13 23.01.2023 (обновлено: 15:42 23.01.2023)
"Это вторжение". В США заявили о катастрофе из-за бездействия властей
Fox News: бездействие властей в решении миграционного вопроса грозит США катастрофой
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Количество нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных Штатов побило новый рекорд из-за бездействия властей, заявил ведущий телеканала Fox News
Такер Карлсон.
"Поток нелегалов на границе достиг нового рекорда. <...> Это вторжение — другими словами это не описать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, включая фермерство", — отметил журналист.
Белый дом, как отметил Карлсон, бездействует, а федеральные и региональные власти не обеспечивают необходимый уровень безопасности на южной границе.
Глава сельскохозяйственной компании Pasquinelli Алекс Мюллер также поделился своим мнением о происходящем на границе. По его словам, фермеры столкнулись с дополнительными сложностями.
"Если кто-то проникает на наши поля, то мы вынуждены оцеплять эту территорию и помечать ее флажками. Там мы уже не собираем урожай", — пояснил он.
За последние девять месяцев число задержанных властями США
на границе с Мексикой превысило миллион. Миграционный кризис разгорелся с новой силой на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.
В конце прошлого года мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. Всего за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.