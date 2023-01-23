https://ria.ru/20230123/ssha-1846810932.html

"Это вторжение". В США заявили о катастрофе из-за бездействия властей

"Это вторжение". В США заявили о катастрофе из-за бездействия властей - РИА Новости, 23.01.2023

"Это вторжение". В США заявили о катастрофе из-за бездействия властей

Количество нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных Штатов побило новый рекорд из-за бездействия властей, заявил ведущий телеканала Fox News Такер... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:13

2023-01-23T15:13

2023-01-23T15:42

в мире

такер карлсон

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Количество нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных Штатов побило новый рекорд из-за бездействия властей, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон."Поток нелегалов на границе достиг нового рекорда. <...> Это вторжение — другими словами это не описать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, включая фермерство", — отметил журналист.Белый дом, как отметил Карлсон, бездействует, а федеральные и региональные власти не обеспечивают необходимый уровень безопасности на южной границе.Глава сельскохозяйственной компании Pasquinelli Алекс Мюллер также поделился своим мнением о происходящем на границе. По его словам, фермеры столкнулись с дополнительными сложностями.За последние девять месяцев число задержанных властями США на границе с Мексикой превысило миллион. Миграционный кризис разгорелся с новой силой на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.В конце прошлого года мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. Всего за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.

https://ria.ru/20221129/voyska-1835133191.html

https://ria.ru/20220904/migranty-1814296347.html

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в мире, такер карлсон, сша, мексика, латинская америка