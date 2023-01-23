https://ria.ru/20230123/ssha-1846700959.html

Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной

Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной - РИА Новости, 23.01.2023

Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной

Заявления США о возможности поставок Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма - это элемент психологической войны, заявил... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:47

2023-01-23T09:47

2023-01-23T10:14

в мире

сша

киев

украина

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявления США о возможности поставок Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма - это элемент психологической войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают подобные инициативы конгрессменов США."Это элемент психологической войны. В свою очередь психологическая война - это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", - сказал он журналистам."Эскалация - опаснейший путь, и последствия могут быть непредсказуемыми. Эти наши сигналы не воспринимаются. Противники России продолжают повышать ставки, но цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая из разных источников, будет буквально перемолота", - подчеркнул дипломат.Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол заявил, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма и победы над Россией.

https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html

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киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, киев, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)