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Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной - РИА Новости, 23.01.2023
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Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной
Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной - РИА Новости, 23.01.2023
Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной
Заявления США о возможности поставок Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма - это элемент психологической войны, заявил... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:47
2023-01-23T10:14
в мире
сша
киев
украина
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявления США о возможности поставок Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма - это элемент психологической войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают подобные инициативы конгрессменов США."Это элемент психологической войны. В свою очередь психологическая война - это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", - сказал он журналистам."Эскалация - опаснейший путь, и последствия могут быть непредсказуемыми. Эти наши сигналы не воспринимаются. Противники России продолжают повышать ставки, но цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая из разных источников, будет буквально перемолота", - подчеркнул дипломат.Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол заявил, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма и победы над Россией.
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в мире, сша, киев, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Киев, Украина, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:47 23.01.2023 (обновлено: 10:14 23.01.2023)
 
Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной

Рябков сравнил заявления США о поставках ракет Киеву элементом психологической войны

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявления США о возможности поставок Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма - это элемент психологической войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают подобные инициативы конгрессменов США.
"Это элемент психологической войны. В свою очередь психологическая война - это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", - сказал он журналистам.
"Эскалация - опаснейший путь, и последствия могут быть непредсказуемыми. Эти наши сигналы не воспринимаются. Противники России продолжают повышать ставки, но цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая из разных источников, будет буквально перемолота", - подчеркнул дипломат.
Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол заявил, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма и победы над Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 02:40
Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию
 
В миреСШАКиевУкраинаСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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