09:47 23.01.2023 (обновлено: 10:14 23.01.2023)
Рябков назвал заявления США о поставках ракет Киеву психологической войной
Рябков сравнил заявления США о поставках ракет Киеву элементом психологической войны
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявления США о возможности поставок Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма - это элемент психологической войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают подобные инициативы конгрессменов США.
"Это элемент психологической войны. В свою очередь психологическая война - это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", - сказал он журналистам.
"Эскалация - опаснейший путь, и последствия могут быть непредсказуемыми. Эти наши сигналы не воспринимаются. Противники России продолжают повышать ставки, но цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая из разных источников, будет буквально перемолота", - подчеркнул дипломат.
Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол заявил, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма и победы над Россией.