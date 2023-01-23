https://ria.ru/20230123/srok-1846725459.html
В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии
В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии - РИА Новости, 23.01.2023
В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии
Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, расстреливавшему кошек, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:18
2023-01-23T11:18
2023-01-23T16:06
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846737156_12:0:1665:930_1920x0_80_0_0_c1df8c02cf63c6586961c53c0058bdb2.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, расстреливавшему кошек, сообщили РИА Новости в суде. Подсудимого признали виновным в хулиганстве и жестоком обращении с животными. По данным следствия, он расстреливал кошек на улице из пневматического пистолета. Двум котам удалось выжить — их признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей, говорится в протоколе.По информации СМИ, живодер убил около десятка кошек, но точная цифра в судебном заседании не называлась. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, реальный срок за жестокое обращение с животными в России — редкость. За полтора года по этой статье осуждено 239 человек. Реальные сроки получили всего 28, еще в 38 случаях наказание было условным, 35 обвиняемым назначили штраф, а шестерых отправили на принудительное лечение. Чаще же всего живодеров приговаривали к исправительным или обязательным работам.
https://ria.ru/20221122/rozysk-1833410870.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846737156_219:0:1459:930_1920x0_80_0_0_2ab9bd7898ff8b4d5427cfa0dd39f0b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
11:18 23.01.2023 (обновлено: 16:06 23.01.2023)
В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии
В Москве серийный убийца кошек получил 2,5 года колонии
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, расстреливавшему кошек, сообщили РИА Новости в суде.
"Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сказал собеседник агентства.
Подсудимого признали виновным в хулиганстве и жестоком обращении с животными. По данным следствия, он расстреливал кошек на улице из пневматического пистолета. Двум котам удалось выжить — их признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей, говорится в протоколе.
По информации СМИ, живодер убил около десятка кошек, но точная цифра в судебном заседании не называлась.
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, реальный срок за жестокое обращение с животными в России — редкость. За полтора года по этой статье осуждено 239 человек. Реальные сроки получили всего 28, еще в 38 случаях наказание было условным, 35 обвиняемым назначили штраф, а шестерых отправили на принудительное лечение. Чаще же всего живодеров приговаривали к исправительным или обязательным работам.