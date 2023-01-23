https://ria.ru/20230123/srok-1846725459.html

В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии

В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии - РИА Новости, 23.01.2023

В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, расстреливавшему кошек, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:18

2023-01-23T11:18

2023-01-23T16:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, расстреливавшему кошек, сообщили РИА Новости в суде. Подсудимого признали виновным в хулиганстве и жестоком обращении с животными. По данным следствия, он расстреливал кошек на улице из пневматического пистолета. Двум котам удалось выжить — их признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей, говорится в протоколе.По информации СМИ, живодер убил около десятка кошек, но точная цифра в судебном заседании не называлась. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, реальный срок за жестокое обращение с животными в России — редкость. За полтора года по этой статье осуждено 239 человек. Реальные сроки получили всего 28, еще в 38 случаях наказание было условным, 35 обвиняемым назначили штраф, а шестерых отправили на принудительное лечение. Чаще же всего живодеров приговаривали к исправительным или обязательным работам.

https://ria.ru/20221122/rozysk-1833410870.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва