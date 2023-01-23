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В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии - РИА Новости, 23.01.2023
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В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии
В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии - РИА Новости, 23.01.2023
В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии
Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, расстреливавшему кошек, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:18
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происшествия
москва
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, расстреливавшему кошек, сообщили РИА Новости в суде. Подсудимого признали виновным в хулиганстве и жестоком обращении с животными. По данным следствия, он расстреливал кошек на улице из пневматического пистолета. Двум котам удалось выжить — их признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей, говорится в протоколе.По информации СМИ, живодер убил около десятка кошек, но точная цифра в судебном заседании не называлась. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, реальный срок за жестокое обращение с животными в России — редкость. За полтора года по этой статье осуждено 239 человек. Реальные сроки получили всего 28, еще в 38 случаях наказание было условным, 35 обвиняемым назначили штраф, а шестерых отправили на принудительное лечение. Чаще же всего живодеров приговаривали к исправительным или обязательным работам.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
11:18 23.01.2023 (обновлено: 16:06 23.01.2023)
 
В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии

В Москве серийный убийца кошек получил 2,5 года колонии

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииОглашение приговора Кривякову Олегу Павловичу в Черемушкинском районном суде Москвы
Оглашение приговора Кривякову Олегу Павловичу в Черемушкинском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Оглашение приговора Кривякову Олегу Павловичу в Черемушкинском районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, расстреливавшему кошек, сообщили РИА Новости в суде.
"Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сказал собеседник агентства.
Подсудимого признали виновным в хулиганстве и жестоком обращении с животными. По данным следствия, он расстреливал кошек на улице из пневматического пистолета. Двум котам удалось выжить — их признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей, говорится в протоколе.
По информации СМИ, живодер убил около десятка кошек, но точная цифра в судебном заседании не называлась.
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, реальный срок за жестокое обращение с животными в России — редкость. За полтора года по этой статье осуждено 239 человек. Реальные сроки получили всего 28, еще в 38 случаях наказание было условным, 35 обвиняемым назначили штраф, а шестерых отправили на принудительное лечение. Чаще же всего живодеров приговаривали к исправительным или обязательным работам.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 16:14
В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку
 
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