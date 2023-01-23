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ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения

ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 23.01.2023

ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения

Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 63 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:35

2023-01-23T14:35

2023-01-23T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 63 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 97 районах, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф