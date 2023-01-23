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ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения
ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 23.01.2023
ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения
Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 63 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:35
2023-01-23T14:35
2023-01-23T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 63 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 97 районах, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения
Минобороны: российские военные за сутки поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ