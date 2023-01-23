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ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 23.01.2023
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ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения
ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 23.01.2023
ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения
Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 63 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:35
2023-01-23T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 63 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 97 районах, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:35 23.01.2023
 
ВС России за сутки поразили 63 украинских артиллерийских подразделения

Минобороны: российские военные за сутки поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 63 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 97 районах, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 января, 16:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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