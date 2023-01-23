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ВС России на Днепровском направлении уничтожили РСЗО HIMARS с экипажем
ВС России на Днепровском направлении уничтожили РСЗО HIMARS с экипажем - РИА Новости, 23.01.2023
ВС России на Днепровском направлении уничтожили РСЗО HIMARS с экипажем
Вооруженные силы РФ высокоточным оружием наземного базирования на Днепровском направлении уничтожили американскую установку РСЗО HIMARS вместе с экипажем, а... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:21
2023-01-23T14:21
2023-01-23T14:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием наземного базирования на Днепровском направлении уничтожили американскую установку РСЗО HIMARS вместе с экипажем, а также нанесли поражение подразделениям украинской 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе Марганца Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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днепропетровская область
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россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Днепропетровская область
14:21 23.01.2023 (обновлено: 14:35 23.01.2023)
ВС России на Днепровском направлении уничтожили РСЗО HIMARS с экипажем
Минобороны: ВС России на Днепровском направлении уничтожили РСЗО HIMARS вместе с экипажем