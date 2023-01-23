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На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных
На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных - РИА Новости, 23.01.2023
На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных
Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 военнослужащих противника,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:20
2023-01-23T14:20
2023-01-23T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 военнослужащих противника, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 23.01.2023 (обновлено: 14:47 23.01.2023)
На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных
Российские войска уничтожили на Донецком направлении свыше 60 украинских военных