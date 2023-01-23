https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846787283.html

На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных

На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных - РИА Новости, 23.01.2023

На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных

Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 военнослужащих противника,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:20

2023-01-23T14:20

2023-01-23T14:47

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 военнослужащих противника, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)