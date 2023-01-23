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На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных
На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных - РИА Новости, 23.01.2023
На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных
Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 военнослужащих противника,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:20
2023-01-23T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 военнослужащих противника, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 23.01.2023 (обновлено: 14:47 23.01.2023)
 
На Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 60 украинских военных

Российские войска уничтожили на Донецком направлении свыше 60 украинских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРоссийский танк в Донецкой области
Российский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский танк в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 военнослужащих противника, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 января, 16:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.01.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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