14:19 23.01.2023 (обновлено: 14:58 23.01.2023)
ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВС России уничтожили более 110 военных ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
© AP Photo / LIBKOSМедики помогают раненому украинскому солдату
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Киев потерял около 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Артиллерия вооруженных сил нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Двуречной и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
"Уничтожено (на Купянском направлении. — Прим. ред.) более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль", — уточнили в военном ведомстве.
Российские артиллеристы и бойцы ВДВ также поразили цели в районе Серебрянского лесничества.
Противник потерял на Краснолиманском направлении:
- —до 70 военнослужащих;
- —четыре боевые бронированные машины;
- —две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50".
В министерстве подтвердили взятие под контроль Краснополья в Донецкой Народной Республике.
Всего на Донецком направлении потери ВСУ составили:
- —свыше 60 военнослужащих;
- —две боевые бронированные машины;
- —три автомобиля;
- —две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Вооруженные силы нанесли противнику комплексное огневое поражение на Запорожском направлении.
"За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", — рассказали в Минобороны.
На Днепровском направлении российской армии удалось уничтожить высокоточным оружием РСЗО HIMARS вместе с экипажем.
Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки перехватили 14 снарядов этой системы залпового огня и сбили три украинских беспилотника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.