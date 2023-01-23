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ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846786856.html
ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 23.01.2023
ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял около 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:19
2023-01-23T14:58
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
сша
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Киев потерял около 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Артиллерия вооруженных сил нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Двуречной и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.Российские артиллеристы и бойцы ВДВ также поразили цели в районе Серебрянского лесничества.Противник потерял на Краснолиманском направлении:В министерстве подтвердили взятие под контроль Краснополья в Донецкой Народной Республике.Всего на Донецком направлении потери ВСУ составили:Вооруженные силы нанесли противнику комплексное огневое поражение на Запорожском направлении.На Днепровском направлении российской армии удалось уничтожить высокоточным оружием РСЗО HIMARS вместе с экипажем.Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки перехватили 14 снарядов этой системы залпового огня и сбили три украинских беспилотника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230123/prodvizhenie-1846745538.html
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сша, киев, харьковская область, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, США, Киев, Харьковская область, Воздушно-десантные войска России
14:19 23.01.2023 (обновлено: 14:58 23.01.2023)
 
ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВС России уничтожили более 110 военных ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают раненому украинскому солдату
Медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Киев потерял около 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Артиллерия вооруженных сил нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Двуречной и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

"Уничтожено (на Купянском направлении. — Прим. ред.) более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль", — уточнили в военном ведомстве.

Российские артиллеристы и бойцы ВДВ также поразили цели в районе Серебрянского лесничества.
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Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР
Противник потерял на Краснолиманском направлении:
  • до 70 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50".
В министерстве подтвердили взятие под контроль Краснополья в Донецкой Народной Республике.
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Всего на Донецком направлении потери ВСУ составили:
  • свыше 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Вооруженные силы нанесли противнику комплексное огневое поражение на Запорожском направлении.
"За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", — рассказали в Минобороны.
На Днепровском направлении российской армии удалось уничтожить высокоточным оружием РСЗО HIMARS вместе с экипажем.
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Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки перехватили 14 снарядов этой системы залпового огня и сбили три украинских беспилотника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 января, 16:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинСШАКиевХарьковская областьВоздушно-десантные войска России
 
 
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