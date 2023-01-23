https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846786856.html

ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 23.01.2023

ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял около 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:19

2023-01-23T14:19

2023-01-23T14:58

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

сша

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Киев потерял около 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Артиллерия вооруженных сил нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Двуречной и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.Российские артиллеристы и бойцы ВДВ также поразили цели в районе Серебрянского лесничества.Противник потерял на Краснолиманском направлении:В министерстве подтвердили взятие под контроль Краснополья в Донецкой Народной Республике.Всего на Донецком направлении потери ВСУ составили:Вооруженные силы нанесли противнику комплексное огневое поражение на Запорожском направлении.На Днепровском направлении российской армии удалось уничтожить высокоточным оружием РСЗО HIMARS вместе с экипажем.Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки перехватили 14 снарядов этой системы залпового огня и сбили три украинских беспилотника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230123/prodvizhenie-1846745538.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846764136.html

https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html

россия

луганская народная республика

сша

киев

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сша, киев, харьковская область, воздушно-десантные войска россии