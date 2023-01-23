https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846747307.html

Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки

Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки - РИА Новости, 23.01.2023

Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки

Российские подразделения практически контролируют важные высоты в окрестностях освобожденного села Клещеевка, это дает дополнительные возможности по наступлению РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:19

2023-01-23T12:19

2023-01-23T12:46

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения практически контролируют важные высоты в окрестностях освобожденного села Клещеевка, это дает дополнительные возможности по наступлению на Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы видим, что после освобождения Клещеевки там важными были высоты вокруг этого населенного пункта, и они уже тоже практически контролируются подразделениями ЧВК "Вагнер", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, это дает возможности для оперативного контроля путей снабжения украинских войск."Для нас является важным полностью перерезать в полной мере пути снабжения Северск-Артемовск, что тоже даст определенные возможности для наших подразделений более быстрыми темпами освобождать Артемовск", - уточнил он.Населенный пункт Клещеевка расположен к югу от Артемовска, о его освобождении Минобороны РФ сообщало 20 января.

https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846750268.html

https://ria.ru/20230123/vagner-1846752420.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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в мире, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, россия