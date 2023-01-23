https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846747307.html
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки - РИА Новости, 23.01.2023
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки
Российские подразделения практически контролируют важные высоты в окрестностях освобожденного села Клещеевка, это дает дополнительные возможности по наступлению РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:19
2023-01-23T12:19
2023-01-23T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения практически контролируют важные высоты в окрестностях освобожденного села Клещеевка, это дает дополнительные возможности по наступлению на Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы видим, что после освобождения Клещеевки там важными были высоты вокруг этого населенного пункта, и они уже тоже практически контролируются подразделениями ЧВК "Вагнер", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, это дает возможности для оперативного контроля путей снабжения украинских войск."Для нас является важным полностью перерезать в полной мере пути снабжения Северск-Артемовск, что тоже даст определенные возможности для наших подразделений более быстрыми темпами освобождать Артемовск", - уточнил он.Населенный пункт Клещеевка расположен к югу от Артемовска, о его освобождении Минобороны РФ сообщало 20 января.
https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846750268.html
https://ria.ru/20230123/vagner-1846752420.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
12:19 23.01.2023 (обновлено: 12:46 23.01.2023)
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки
Пушилин: ВС России заняли важные высоты в окрестностях села Клещеевка