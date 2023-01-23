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Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846747307.html
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки - РИА Новости, 23.01.2023
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки
Российские подразделения практически контролируют важные высоты в окрестностях освобожденного села Клещеевка, это дает дополнительные возможности по наступлению РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:19
2023-01-23T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения практически контролируют важные высоты в окрестностях освобожденного села Клещеевка, это дает дополнительные возможности по наступлению на Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы видим, что после освобождения Клещеевки там важными были высоты вокруг этого населенного пункта, и они уже тоже практически контролируются подразделениями ЧВК "Вагнер", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, это дает возможности для оперативного контроля путей снабжения украинских войск."Для нас является важным полностью перерезать в полной мере пути снабжения Северск-Артемовск, что тоже даст определенные возможности для наших подразделений более быстрыми темпами освобождать Артемовск", - уточнил он.Населенный пункт Клещеевка расположен к югу от Артемовска, о его освобождении Минобороны РФ сообщало 20 января.
https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846750268.html
https://ria.ru/20230123/vagner-1846752420.html
артемовск
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в мире, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
12:19 23.01.2023 (обновлено: 12:46 23.01.2023)
 
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки

Пушилин: ВС России заняли важные высоты в окрестностях села Клещеевка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения практически контролируют важные высоты в окрестностях освобожденного села Клещеевка, это дает дополнительные возможности по наступлению на Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим, что после освобождения Клещеевки там важными были высоты вокруг этого населенного пункта, и они уже тоже практически контролируются подразделениями ЧВК "Вагнер", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"
По его словам, это дает возможности для оперативного контроля путей снабжения украинских войск.
"Для нас является важным полностью перерезать в полной мере пути снабжения Северск-Артемовск, что тоже даст определенные возможности для наших подразделений более быстрыми темпами освобождать Артемовск", - уточнил он.
Населенный пункт Клещеевка расположен к югу от Артемовска, о его освобождении Минобороны РФ сообщало 20 января.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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