https://ria.ru/20230123/sova-1846912261.html

В Москве спасли краснокнижную ушастую сову

В Москве спасли краснокнижную ушастую сову - РИА Новости, 23.01.2023

В Москве спасли краснокнижную ушастую сову

Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:24

2023-01-23T19:24

2023-01-23T19:24

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в Центральном административном округе. Птицу изъяли у уличных фотографов. Сейчас она в Центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где ее обследуют специалисты", - говорится в сообщении. Отмечается, что ушастые совы занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы и входят в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли. "Находиться на оживлённой улице для сов – большой стресс. Даже если птица, на ваш взгляд, выглядит здоровой, скорее всего, это не так. Потому, став свидетелем использования диких животных как реквизита для фотосъемки, не поленитесь – позвоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230118/spasenie-1845729587.html

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городское хозяйство москвы, москва