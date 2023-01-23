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В Москве спасли краснокнижную ушастую сову - РИА Новости, 23.01.2023
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В Москве спасли краснокнижную ушастую сову
В Москве спасли краснокнижную ушастую сову - РИА Новости, 23.01.2023
В Москве спасли краснокнижную ушастую сову
Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:24
2023-01-23T19:24
хорошие новости
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в Центральном административном округе. Птицу изъяли у уличных фотографов. Сейчас она в Центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где ее обследуют специалисты", - говорится в сообщении. Отмечается, что ушастые совы занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы и входят в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли. "Находиться на оживлённой улице для сов – большой стресс. Даже если птица, на ваш взгляд, выглядит здоровой, скорее всего, это не так. Потому, став свидетелем использования диких животных как реквизита для фотосъемки, не поленитесь – позвоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
19:24 23.01.2023
 
В Москве спасли краснокнижную ушастую сову

В центре Москвы спасли краснокнижную ушастую сову

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКраснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре
Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в Центральном административном округе. Птицу изъяли у уличных фотографов. Сейчас она в Центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где ее обследуют специалисты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ушастые совы занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы и входят в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли.
"Находиться на оживлённой улице для сов – большой стресс. Даже если птица, на ваш взгляд, выглядит здоровой, скорее всего, это не так. Потому, став свидетелем использования диких животных как реквизита для фотосъемки, не поленитесь – позвоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77", - дополняется в сообщении.
Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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